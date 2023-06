Es herrscht sommerliche Ruhe auf dem Arbeitsmarkt im Allgäu

Die Arbeitslosenquote im Allgäu stagniert im Juni auf niedrigem Niveau. Fachkräftemangel bleibt weiter ein Thema.

Nachdem im Mai die Arbeitslosenquote – frühjahrstypisch – etwas stärker zurückging, stagniert sie im Juni wieder. Dabei geht sie bei normalem Jahresverlauf im Juni eigentlich noch weiter zurück. Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten – Memmingen, hat eine Erklärung: „Wenn wir auf die absoluten Zahlen blicken, sehen wir einen leichten Rückgang an arbeitslosen Menschen im Allgäu. Knapp 10.000 Menschen waren zum Stichtag im Juni arbeitslos gemeldet – etwa 120 Personen weniger als noch im Mai.“

Allerdings seien das zu wenige gewesen, um sich auf die Quote auszuwirken. „Der Rückgang fand ausschließlich bei den Menschen statt, die im Bereich der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet sind. Im Bereich der Jobcenter kam es zu einer leichten Zunahme arbeitsloser Personen“, so Amtmann weiter. Der Grund: Viele ukrainische Geflüchtete verlassen jetzt sukzessive die Integrationskurse und tauchen dann in der Arbeitslosenstatistik auf.

Die Betriebe im Allgäu haben weiter hohen Personalbedarf

Auch bei den durch die Allgäuer Betriebe gemeldeten Arbeitsstellen ist ein Rückgang sowohl im Vergleich zum Vormonat Mai wie auch zum Vorjahresmonat Juni 2022 zu erkennen. „Mit fast 7800 Stellen ist das Niveau des Stellenbestandes aber immer noch sehr hoch“, erläutert Maria Amtmann. „Allerdings melden uns gerade Baubetriebe, dass die Aufträge zurückgehen. Hier zeigen das hohe Zinsniveau und die Inflation Wirkung. Dennoch: die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im Dezember 2022 erneut um über 3000 Personen höher gewesen als im Vorjahresquartal – das stimmt mich optimistisch, dass wir keinen starken konjunkturellen Einbruch erleben werden. Grundsätzlich melden uns die Betriebe weiterhin hohen Personalbedarf und Fachkräftemangel.“

Im Agenturbezirk Mindelheim hat sich die Arbeitslosigkeit von Mai auf Juni um 14 auf 946 Personen verringert. Das waren 47 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2,2 Prozent. Sie war damit genauso hoch wie im Vorjahresmonat. Dabei meldeten sich 254 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 66 weniger als vor einem Jahr, und gleichzeitig beendeten 266 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+16). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1775 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 113 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; demgegenüber stehen 1665 Abmeldungen von Arbeitslosen (–2).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 16 Stellen auf 1041 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 102 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juni 139 neue Arbeitsstellen, 157 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 763 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 423. (mz)

