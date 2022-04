Essen für Geflüchtete: Günzburg macht es um die Hälfte

Plus Essen für Flüchtlinge kostet im Landkreis Günzburg 20 Euro pro Tag und Person. Das ist deutlich weniger, als der Landkreis Unterallgäu dafür ausgibt.

Während der Landkreis Unterallgäu für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in der Notunterkunft von Bad Wörishofen einen Caterer beauftragt hat, dessen Dienste 40 Euro pro Tag und Person ausmachen, geht es im Nachbarlandkreis Günzburg deutlich günstiger.