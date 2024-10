Evangelische Kirchenvorstandswahlen: So haben Gläubige gewählt

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche sind die Kirchenvorstände gewählt worden. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte in über 1500 Kirchengemeinden waren aufgerufen, aus den Ehrenamtlichen das Leitungsgremium ihrer Gemeinde zu wählen. Zu den Aufgaben eines Kirchenvorstandes gehört es – zusammen mit den hauptamtlich Verantwortlichen – Personalentscheidungen zu treffen, den Haushalt angesichts knapper werdender Finanzen zu führen und zukunftsweisende Schwerpunkte in der Gemeindearbeit festzulegen. In den Kirchengemeinden des Evang.-Luth. Dekanats Memmingen in der Region sind folgende Personen gewählt worden:

Kirchengemeinde Bad Wörishofen: Angelika Beck, Frauke Clausen, Vera Felber, Christian Gieselmann, René Reichl, Kerstin Steinsberger. Wahlbeteiligung: 19,9 Prozent.

Kirchengemeinde Mindelheim: Eckhard Dietrich, Rebecca Honcamp, Christel Lidel, Kerstin Muck, Stephan Pawelke, Sr. Christine Stark, Helgrid Steinke, Thomas Wegener. Wahlbeteiligung: 14,9 Prozent.

Kirchengemeinde Ottobeuren: Patrick Alt, Heiko Fleischmann, Leon Kuddes, Dr. Cornelia Luhmann, Sharleen Maushammer, Tobias Schuster. Wahlbeteiligung: 20,1 Prozent.

Kirchengemeinde Türkheim: Dagmar Althen, Eva Bäßler, Rufin Biandu Nganko, Margit Dauberschmidt, Gabriele Hartner, Dr. Peter Osswald. Wahlbeteiligung: 18,6 Prozent. (mz)