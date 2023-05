Ex-Baywa-Chef: Debatte um Work-Life-Balance ist "Luxusdiskussion"

Ex-Baywa-Chef Klaus Josef Lutz prangert auf dem Unterallgäuer Maiempfang Regulierungen an und spricht von einer "DDR 2.0". Er sieht den Wohlstand gefährdet.

Die Botschaften sind klar und zugespitzt: Professor Klaus Josef Lutz ( München), der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, hält Deutschland in Energiefragen für schlecht aufgestellt, befürchtet Planwirtschaft in einer "DDR 2.0" und hält den Wohlstand wegen schwindender Wettbewerbsfähigkeit für gefährdet. Wir haben den Ex-Baywa-Chef bei der Legauer Firma Rapunzel zum Interview getroffen. Dort sprach der 65-Jährige beim Maiempfang der IHK-Regionalversammlung Memmingen/Unterallgäu.

Sie waren bis vor Kurzem Baywa-Chef und damit eng mit der Landwirtschaft verbunden. Wie geht es diesem fürs Allgäu immer noch wichtigen Berufsstand?

Lutz: Es herrscht eine große Unsicherheit wegen der politischen Rahmenbedingungen, das ist vergleichbar mit der Situation in der Industrie. Doch wir werden die Landwirtschaft auch weiterhin brauchen. Bei Nahrungsmitteln sind wir derzeit nicht autark, sondern müssen importieren. So verschiebt sich die Fleischproduktion ganz klar in Richtung Osteuropa oder Spanien. Das hängt auch mit Pseudo-Vorgaben der Bundesregierung zusammen, was wir essen sollen oder auch nicht. Dabei stelle ich in der Landwirtschaft ein hohes Maß an Verantwortung fest, wenn es beispielsweise um die Reduzierung von CO₂ geht.

Sie haben kürzlich als Baywa-Chef aufgehört und werden wohl am 6. Juni den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Wäre es nicht angebracht, zwischen diesen beiden Positionen eine längere Zeit verstreichen zu lassen?

Lutz: Es ist eine ideale Konstellation, darum bin ich gebeten worden, den Vorsitz zu übernehmen. Ich habe mich nicht beworben. Der seit Anfang April amtierende Chef Markus Pöllinger war einst mein erster Assistent bei der Baywa. Wir beide als Tandem werden das schon managen.

Als Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages beschäftigen Sie sich mit vielen wirtschaftspolitischen Themen. Sie haben einen Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft vorgeschlagen, um die Herausforderungen zu meistern. Ist es dazu gekommen?

Lutz: Zwar gibt es einen Dialog, der vor allem in Bayern zwischen IHK und Staatsregierung sehr lebendig ist. Aber aus Brüssel und Berlin kommen so viele die Wirtschaft schädigende und den Wohlstand bedrohende Gesetze und Verordnungen, dass von einem Schulterschluss nicht ansatzweise die Rede sein kann. Im Gegenteil.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Lutz: Wenn ich sehe, dass die Bundesregierung mit ihrem Energieeffizienzgesetz bis zum Jahr 2030 den Energieverbrauch in Deutschland um 26 Prozent und bis 2045 um 45 Prozent senken will, dann ist das ein planwirtschaftlicher Irrweg, ein Wachstumskiller und ein De-Industrialisierungs-Projekt für unser Land. Wir haben schon jetzt eine stille Abwanderung vor allem energieintensiver Unternehmen. Das Eis wird immer dünner.

Was würden Sie anders machen als die Politik?

Lutz: Ein Problem ist, dass alles von vielen Gruppierungen ideologisiert wird. Man darf nicht versuchen, eine Volkswirtschaft komplett zu regulieren, wie es bei der Taxonomie der EU geschieht (Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken soll, Anm. der Red.). Viele Banken haben sich aus der Finanzierung von Geschäftsmodellen zurückgezogen, weil diese nicht nachhaltig seien. Was immer nachhaltig genau bedeutet. Dieser Ansatz ist nichts anderes als DDR 2.0. Doch Planwirtschaft ist auf der ganzen Welt gescheitert. Stattdessen müssen wir Innovationen erleichtern und nicht behindern. Wir müssen marktwirtschaftliche Prinzipien wieder viel stärker leben und sie einbetten in einen sozialen und nachhaltigen Kontext.

Werden wir künftig mit weniger Wohlstand auskommen müssen?

Lutz: Ja, so wird es sein. Damit meine ich ein geringeres Einkommen und eine bröckelnde soziale Sicherung. Ich schließe aber auch nicht aus, dass die Arbeitslosenzahlen steigen werden. Die Wettbewerbsfähigkeit mancher Branchen wird von der Bundesregierung und auf europäischer Ebene zerstört. Wir haben unsere Energie-Situation nicht im Griff.

Bleiben wir bei der Energie: Was halten Sie davon, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden?

Lutz: Es war ein großer Fehler, dies ausgerechnet in einer Krisensituation zu tun. Denn wir haben keine Alternative. Außerdem ist es geradezu zynisch, von einer CO₂-Reduzierung zu sprechen und gleichzeitig die Kohlekraftwerke hochzufahren. Wir muten es den nachfolgenden Generationen zu, dass wir heute unsere Volkswirtschaft nicht technologieoffen und innovationsfreundlich gestalten. Und das geht ja noch weiter. Ein Beispiel ist die Gentechnologie. Wir sind ein Land, das sich in ideologischer Selbstverliebtheit präsentiert.

Lassen Sie uns noch über einen Mentalitätswandel bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sprechen. Das Thema Work-Life-Balance, also ein Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wie muss die Wirtschaft darauf reagieren?

Lutz: Jedes Unternehmen muss schauen, wie es für junge Leute attraktiv ist. Das ist sehr individuell. Manche Firmen haben die Vier-Tage-Woche eingeführt. Doch die birgt wiederum andere Einschränkungen wegen starrer Arbeitszeitvorschriften. Wenn man vier Tage lang jeweils zehn Stunden arbeitet, sind Überstunden an diesen Tagen generell nicht mehr möglich. Damit schwindet Flexibilität, denn niemand kann etwa einen Ausfall von zwei Stunden für einen Arztbesuch oder eine Besorgung an einem anderen Tag der Vier-Tage-Woche nacharbeiten. Jeder Arbeitstag ist mit den vereinbarten zehn Stunden arbeitsrechtlich bereits maximal ausgeschöpft. Aber noch ein anderer Gedanke: Wir diskutieren, weniger zu arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir einen Arbeitskräfte-Mangel.

Was also tun?

Lutz: Könnten wir nicht zumindest einen Teil des Problems lösen, indem wir alle gemeinsam ein bisschen mehr arbeiten? Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland lag 2021 bei 34,7 Stunden. In der Schweiz arbeitet man zwei Stunden länger, in Schweden eine Stunde. Die Menschen dort leben länger und zeigen in Umfragen ein höheres Glücksempfinden als die Deutschen. Wenn die Leute spüren, dass ihr Wohlstand zurückgeht, dass uns die Arbeitskräfte hinten und vorne fehlen, können wir uns dann diese Luxusdiskussion über die Work-Life-Balance wirklich noch leisten? Im Übrigen bin ich mir auch nicht sicher, ob sich die Mehrheit der jungen Leute mit diesem Thema beschäftigt. Ich stelle hier eine Kluft zwischen Stadt und Land fest. Auf dem Land spielt die Work-Life-Balance eine deutlich geringere Rolle.

Sie beschreiben viele negative Entwicklungen. Gibt es auch etwas, das Sie optimistisch macht?

Lutz: Zahlreiche junge Leute, die Chancen ergreifen und Innovationen entwickeln wollen. Nur wenn man hier vorne ist, hat man auch die Chance, seinen Wohlstand zu halten.