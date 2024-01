Fallen die Temperaturen, steigt die Arbeitslosenquote – auch im Unterallgäu

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist im Januar saisonbedingt auf 3,1 Prozent gestiegen. Doch es gibt gute Nachrichten für Menschen, die auf Jobsuche sind.

Der Winter hat das Allgäu – trotz aktuell frühlingshaften Wetters – derzeit noch fest im Griff: „Saisonbedingt ist die Arbeitslosenquote im Januar auf 3,1 Prozent geklettert“, stellt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, fest und nennt gleich mehrere Gründe für diese Entwicklung.

Erstens sind noch mehr witterungsabhängige Unternehmen aus den Bereichen Bau, Ausbau und Gartenbau in die Saisonpause gegangen und haben Mitarbeitende – meist vorübergehend – entlassen. Ein weiterer Grund ist das Quartals- und Jahresende 2023, zu dem viele befristete Verträge enden, woraufhin sich die betroffenen Angestellten zum 1. Januar arbeitslos melden müssen. „Und natürlich spielt auch die schwache Konjunktur eine Rolle“, sagt Amtmann. Nur zu Pandemiezeiten im Januar 2021 waren zuletzt mehr Menschen in der Region arbeitslos. „Das macht uns natürlich Sorgen.“ Amtmann ist andererseits auch zuversichtlich: „Die meisten von ihnen dürften bald wieder in Arbeit sein, denn Fachkräfte sind weiterhin sehr begehrt bei den Unternehmen. Wer gut qualifiziert ist, hat meist die Wahl unter mehreren Arbeitgebern. Schwieriger kann es derzeit für diejenigen werden, die geringqualifiziert sind und/oder keinen Berufsabschluss aufweisen können.“ In solchen Fällen könne die Arbeitsagentur Arbeitgeber wie Arbeitnehmer mit individuellen Fördermöglichkeiten unterstützen.

928 neue, freie Stellen meldeten die Unternehmen im Allgäu im Januar

Die Allgäuer Unternehmen meldeten der Agentur für Arbeit bis zum Stichtag 928 neue zu besetzende Arbeitsstellen – 177 Stellen (16 Prozent) weniger als im Vormonat und 211 Stellen (18,5 Prozent) weniger als im Januar 2023. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr der Zugang neuer vakanter Arbeitsstellen im Agenturbezirk Kempten-Memmingen reduziert – ein Zeichen der aktuellen Konjunkturschwäche. Der Bestand der freien Stellen ist um 89 Stellen auf 7580 gestiegen.

Mit 12.192 arbeitslosen Personen waren 7,7 Prozent mehr Menschen im Allgäu arbeitslos gemeldet als im Dezember. Mit Ausnahme des Kreises Oberallgäu sind in allen Kreisen und Städten des Agenturbezirks die Arbeitslosenzahlen gestiegen. Im Oberallgäu macht sich die Wintersportsaison positiv bemerkbar, die zu einer Wiedereinstellung von Personal in Hotel- und Tourismusbetrieben geführt hat.

Im Unterallgäu lag die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent

Im Landkreis Unterallgäu waren im Januar 2347 Menschen arbeitslos gemeldet – 272 Personen (13,1 Prozent) mehr als im Vormonat und 420 Personen (21,8 Prozent) mehr als im Januar 2023. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,7 Prozent – sie war um 0,3 Punkte höher als im Vormonat und um 0,4 Punkte höher als im Januar vergangenen Jahres.

Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 154 neue vakante Stellen – ein Minus von elf Stellen (6,7 Prozent) im Vergleich zum Vormonat und von 28 Stellen (15,4 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt gab es 1647 freie Jobs im Unterallgäu: Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (138 Stellen), Metallbearbeitung (92 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (91 Stellen), Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik (62 Stellen), Energietechnik (61 Stellen) und Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (54 Stellen). (mz, home)