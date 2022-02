Fasching? Aber klar: Das haben Unterallgäuer Vereine geplant

Frei nach dem Motto „A bisserl was geht immer“ haben sich einige Faschingsvereine besondere Aktionen einfallen lassen, damit trotz Pandemie Faschingsstimmung aufkommt.

Bälle, Umzüge, Kappenabende – so gut wie alles, was traditionell zum Fasching gehört, wurde in den vergangenen Monaten zum Leidwesen begeisterter Närrinnen und Narren abgesagt. Damit die fünfte Jahreszeit aber nicht zum zweiten Mal in Folge komplett ausfällt, haben sich einige Faschingsvereine Alternativen einfallen lassen.

Durahaufa Mindlhoim

Der Durahaufa Mindlhoim hat auch dieses Jahr wieder einen Mini-Narrenbaum auf die Reise durch Mindelheim geschickt, der große Bruder steht dank der Mindelauer Burschen seit Kurzem wie gewohnt auf dem Marienplatz. Und auch das Fasnachtssprechen wurde nicht etwa gestrichen, sondern fand heuer in Zusammenarbeit mit der MZ digital statt.

An drei Samstagen sind die Hästräger außerdem in Kleingruppen durch die Innenstadt gezogen, haben Bonbons verteilt und so unter den Passanten Faschingsstimmung verbreitet. Zusammen mit der Mindelonia wird es am Gumpigen Donnerstag immerhin einen kleinen Rathaussturm geben: Um 11 Uhr soll Bürgermeister Stephan Winter auf dem Rathausbalkon den Rathausschlüssel den Narren übergeben.

Mindelonia

Die Mindelonia plant wie im vergangenen Jahr für Samstag, 26. Februar, einen Drive-In-Fasching. Wer dabei sein will, fährt mit dem Auto zwischen 14 und 16 Uhr am Luxenhofer Kindergarten vorbei und darf sich über ein kleines Geschenk freuen.

Kirchheimer Schlossfunken

Eine ähnliche Idee hatten die Kirchheimer Schlossfunken: Sie haben vergangenes Sonntag zum Funkenumzug aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu denen auch die Faschingsfreunde aus Mörgen gehörten, fuhren maskiert durch Kirchheim und die Ortsteile und verbreiteten Faschingsstimmung. Ziel des Autokorsos war der Kirchheimer Marktplatz, auf dem die Schlossfunken einen Narrenbaum eingeweiht haben.

Narrwangia

Auch die Narrwangia knüpft an Bewährtes an: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr soll es am Samstag, 26. Februar, ab 19 Uhr wieder den „Narrwaniga (zu)Hausball 2.0“ geben. Faschingsfreunde können den virtuellen Ball zuhause am Bildschirm verfolgen. Über die Internetseite www.narrwangia.de gelangt man direkt zum Live-Stream.

Zusamfunken

Fasching für zuhause haben auch die Markt Walder Zusamfunken geboten: Sie haben auf Bestellung Faschingsparty-Pakete für Kinder und Erwachsene gepackt und damit den jeweiligen „Hausball“ beliefert.

Pfaffelonia

Die Pfaffelonia geht derweil im Wortsinn neue Wege: Sie hat am alten Viehmarktplatz einen interaktiven Faschingspfad aufgebaut. Noch bis Aschermittwoch kann man dort an sieben Tafeln rätseln, lachen und sich überraschen lassen, was sich hinter den QR-Codes verbirgt.

Kneippilonia

Die Kneippilonia wird am Faschingsdienstag pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus in Bad Wörishofen stürmen.

