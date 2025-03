Faschingsumzug in Pfaffenhausen siegt beim MZ-Voting

Welcher Faschingsumzug hat Ihnen in dieser Saison am besten gefallen? Das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen und baten darum, bei unserem Online-Voting abzustimmen. Als klarer Sieger aus der Abstimmung ist der Faschingsumzug in Pfaffenhausen hervorgegangen. Er erhielt 23 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Platz zwei hat es der Umzug in Zaisertshofen geschafft, der 16 Prozent der Abstimmenden überzeugt hat. Treppchenplatz drei teilen sich zwei Veranstaltungen, nämlich die Umzüge in Oberegg und Kammlach mit je 15 Prozent der Stimmen.

Icon Vergrößern Lockte die Zuschauer auch am Wahltag nach Zaisetshofen: der Faschingsumzug der Zaisonarria. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Lockte die Zuschauer auch am Wahltag nach Zaisetshofen: der Faschingsumzug der Zaisonarria. Foto: Franz Issing

Icon Vergrößern Sehr beliebt: der Faschingsumzug des Schetterhaufen in Kammlach. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Sehr beliebt: der Faschingsumzug des Schetterhaufen in Kammlach. Foto: Franz Issing

Icon Vergrößern Hat es aufs Treppchen geschafft: der Faschingsumzug in Oberegg. Foto: Sabine Adelwarth Icon Schließen Schließen Hat es aufs Treppchen geschafft: der Faschingsumzug in Oberegg. Foto: Sabine Adelwarth