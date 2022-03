Fast 8000 Jobangebote auf dem Stellenmarkt im Allgäu

Die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu liegt bei 2,1 Prozent, es gibt zahlreiche Stellenangebote. Selbst Ältere und Langzeitarbeitslose haben derzeit gute Chancen.

Der Frühling kommt, die Arbeitslosigkeit geht – so ist es auch in diesem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Allgäu ist im März auf 2,5 Prozent gesunken. Die Zahl arbeitsloser Menschen liegt wieder unter der 10.000er-Marke, nämlich bei 9618. Das sind 671 Personen beziehungsweise 6,5 Prozent weniger als im Februar und sogar 3509 Personen beziehungsweise 26,7 Prozent weniger als im März 2021. Laut der Agentur für Arbeit konnten von dieser Entwicklung alle Gruppen profitieren, also neben den Jüngeren, die derzeit meist problemlos Arbeit finden, auch viele Ältere ab 55 und fast 100 Langzeitarbeitslose.

„Zu dem positiven Gesamtbild passt, dass auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum letzten Stichtag im September 2021 im Agenturbezirk um 1,3 Prozent gestiegen ist“, sagt Horst Holas, der stellvertretende Leiter der Agentur. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust und aufnahmebereit.“

1432 neue Stellenangebote gab es im März im Allgäu

Die Allgäuer Unternehmen meldeten im März 1432 neue Stellen – 20 Prozent weniger als im Februar. Dies stellt einen gewissen Einbruch dar – allerdings erreichte der Bestand aller gemeldeten Arbeitsstellen mit 7807 einen neuen Höchststand. Am häufigsten gesucht wurden Arbeitskräfte im Bereich Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen inklusive Zeitarbeit (2295 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (991), im Handel (850), im Gesundheits- und Sozialwesen (794) sowie im Gastgewerbe (772).

Die hochgerechneten Daten ergeben für November 2021 einen Anstieg der Kurzarbeit im Vergleich zum Oktober auf 880 Betriebe und 5716 Personen. Dennoch liegt die Kurzarbeit sehr wahrscheinlich unter dem Niveau von 2020. Im September 2021 waren die Top drei der von Kurzarbeit betroffenen Bereiche Maschinenbau, Herstellung von Kraftwagen und -teilen und Herstellung von Metallerzeugnissen. Erneute Lieferengpässe, hervorgerufen durch die Ukraine-Krise und Lockdowns in China, können jedoch zu einem neuen Anstieg der Kurzarbeit führen – dies bleibt derzeit abzuwarten.

Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Ukraine-Krise auf die Arbeitsmarktzahlen auswirkt: „Steigende Energie- und Materialkosten sowie Lieferengpässe können den Allgäuer Betrieben zusetzen. Eine valide Prognose dazu ist derzeit aber noch nicht möglich“, sagt Holas. Ukrainer und Ukrainerinnen, die die nach Deutschland geflüchtet sind, könnten in seinen Augen durchaus gute Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dem herrschenden Arbeitskräftemangel entgegensteuern. Die Arbeitsagentur bietet dafür auch eine Beratung an.

Im Unterallgäu gibt es derzeit 1749 Arbeitslose

Im Landkreis Unterallgäu waren im März 1749 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet – 152 Personen beziehungsweise acht Prozent weniger als im Februar und 386 Personen beziehungsweise 18,1 Prozent weniger als im März 2021. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Punkt auf 2,1 Prozent im Vergleich zu Februar.

Unterallgäuer Unternehmen meldeten im März 364 neue Stellen – ein leichtes Minus von 2,4 Prozent im Vergleich zu Februar und ein Plus von 130 Stellen beziehungsweise 55,6 Prozent im Vergleich zu März 2021. Insgesamt gibt es 1767 freie Stellen im Unterallgäu. Gesucht werden Arbeitskräfte in sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inklusive Zeitarbeit (667 offene Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (302), im Baugewerbe (155), im Gesundheits- und Sozialwesen (148) sowie im Handel (142). (mz, home)