Forschung: Mit Kneipp gegen Post-Covid

Bayern fördert ein Forschungsprojekt, bei dem auch die Kneipptherapie eine Rolle spielt. Betroffene können sich bewerben.

Bayern fördert künftig innovative Therapien bei der Behandlung von Post-Covid. Dabei wird auch die Kneipptherapie eine wichtige Rolle spielen. Das kündigte am Freitag Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) an, der selbst lange Bürgermeister von Bad Wörishofen war.

Das Vorhaben ist in zwei Projektteile gegliedert. Im ersten Teil erfolgt die Anwendung und Evaluierung eines stationären, multimodalen Therapieprogramms, welches unter anderem klassische Kneipp’sche Verfahren und Verfahren der erweiterten Naturheilkunde beinhaltet. Die Wirksamkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Therapieansatzes werden durch eine begleitende prospektive Longitudinalstudie im Rahmen eines 14-tägigen, stationären Klinikaufenthalts der Patientinnen und Patienten evaluiert.

Im zweiten Teil wird ein tagesklinisches Konzept verfolgt, das sich über elf Wochen erstreckt. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Module zur Ernährungsverbesserung, Bewegungsförderung, Anwendungen zur Selbstfürsorge und Copingstrategien sowie Ganzkörperhyperthermie verbunden mit einer Sauerstofftherapie. Die Evaluation erfolgt durch eine prospektiv randomisiert kontrollierte Studie.

So soll die Behandlung gegen Post-Covid unterstützt werden

Unterstützt wird die Behandlung durch E-Health-Komponenten, darunter ein Fitnesstracker zur Feedback- und Datengenerierung sowie digitale Lernmodule.

Betroffene Patientinnen und Patienten, die sich für eine Teilnahme an dem Projekt interessieren, können sich direkt an die Forschungsabteilung der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde wenden unter der Telefonnummer 0951/503-11650 oder fign@sozialstiftung-bamberg.de.

Die Stiftung in Bamberg führt das Projekt auch durch, Bayern hilft laut Holetschek mit 87.000 Euro. Holetschek sagte am Freitag im Bamberg: „Post-Covid ist ein komplexes und vielfältiges Krankheitsbild, das Experten zufolge etwa zehn Prozent aller an Covid-19-erkrankten Erwachsenen betrifft. Die integrative Medizin kann uns bei der Therapie dieser Spätfolgen helfen, indem sie die Möglichkeiten der konventionellen Medizin und der Naturheilkunde in einem ganzheitlichen Ansatz bestmöglich verbindet.“ In Bad Wörishofen haben zwischenzeitlich erste Patientinnen und Patienten mit Post-Covid Linderung durch Kneipp-Anwendungen erfahren. Darüber hat unsere Redaktion mehrfach berichtet. Klaus Holetschek selbst hatte schon früh in der Corona-Pandemie gesagt, dass Kneipp mit seinen vielfältigen Anwendungen Corona-Patienten in der Nachsorge helfen könnte.

Professor Benno Brinkhaus forscht an der Charité Berlin zur Naturheilkunde. Er erklärt in der Mindelheimer Zeitung ebenfalls schon früh in der Pandemie, wie man mit Kneipp gegen Long Covid vorgeht – und warum die Wirksamkeit der Wasserkur aus Bad Wörishofen dringend untersucht werden müsste. (mhe, mz)