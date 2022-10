Freispruch vor dem Landgericht

Plus Einem Unterallgäuer wurde vorgeworfen, einen anderen Mann angefahren zu haben. Nun wendete sich das Blatt.

Vor gut einem Jahr ist ein Unterallgäuer vom Amtsgericht Memmingen zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden: Ihm war vorgeworfen worden, einen Fußgänger mit dem Auto angefahren und später den Polizeinotruf missbraucht zu haben. Nun landete der Fall als Berufungsverfahren vor dem Landgericht Memmingen – und das entschied deutlich anders: In Bezug auf den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sprach das Landgericht den der Rentner frei, erklärt Gerichtssprecher Jürgen Brinkmann. Für den Missbrauch von Notrufen wurde der Unterallgäuer zu 60 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt. Laut Brinkmann ist das Urteil bereits rechtskräftig.