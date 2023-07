Freiwilligenagentur Schaffenslust bietet neue Online-Engagementbörse

Plus Die Freiwilligenagentur „Schaffenslust“ hat eine Online-Engagementbörse ins Leben gerufen. Welche Angebote es dort gibt und wie diese angenommen werden.

Mit einem Klick zum ehrenamtlichen Engagement: Diesen direkten Weg bietet die Freiwilligenagentur „Schaffenslust“ an – und zwar mit einer Online-Börse regionaler Engagementangebote. Damit möchte „Schaffenslust“ das bisherige Angebot, passende freiwillige Engagements für jeden zu bieten, ergänzen.

Der Start scheint gelungen. „Wir haben derzeit 177 Angebote“, so Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur. Reparatur von Spielfahrzeugen, Verkaufstalent im Sozialkaufhaus einbringen, Geflüchtete beim Spracherwerb unterstützen sowie Hilfe für die Nähstube des Fischertagsvereins, Unterstützung beim Blutspendedienst, Versorgung von Kleintieren im Tierheim und die Unterstützung von Menschen mit Behinderung: Die Angebote sind vielfältig. „Es kommen immer wieder neue hinzu“, weiß Mang.