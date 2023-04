Frontal gegen einen Baum: Motorradfahrer stirbt bei Zaisertshofen

Im Kreis Unterallgäu ereignet sich am Samstagnachmittag zwischen Zaisertshofen und Mörgen ein schwerer Motorradunfall. Der 65-jährige Fahrer aus dem Kreis Augsburg stirbt.

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Unterallgäu mit einem Baum kollidiert und gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2025 zwischen Zaisertshofen und Mörgen. Nach Angaben der Polizei geriet der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Augsburg in einem kurvigen Teilstück rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Er war nach ersten Erkenntnissen der Polizei alleine an dem Unfall beteiligt. Ein Unfallgutachter zur Klärung der Unfallursache wurde hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Zaisertshofen war zur Straßensperrung im Einsatz. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800 zu melden. (AZ)