Frühling legt auch auf dem Unterallgäuer Arbeitsmarkt eine Pause ein

Der Frühjahrsaufschwung fällt auf dem Arbeitsmarkt verhalten aus: Die Arbeitslosenquote liegt im Unterallgäu bei 2,2 Prozent. Viele Lehrstellen sind unbesetzt.

Im März ist die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen im bayerischen Allgäu nur leicht zurückgegangen, die Arbeitslosenquote stagnierte bei 2,8 Prozent: „Der Arbeitsmarkt gibt sich in diesem Frühjahr noch etwas verhalten“, erläutert Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen ist im Vergleich zu Februar nur um 288 Personen zurückgegangen und lag bei 10.835. Zusammenhängen dürfte dies mit der kalten Witterung in der zweiten Februar- und ersten Märzhälfte: Die witterungsabhängigen Bau- und Gartenbaubetriebe haben noch nicht alle Mitarbeitenden wieder eingestellt. Dazu sind in allen Kommunen des Allgäus weitere ukrainische Geflüchtete angekommen: Dies wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitslosenzahlen aus.“

Größere Sorgen bereitet die Situation der Agenturchefin aber derzeit nicht: „Der Markt ist grundsätzlich weiter robust. Nach den neuesten Auswertungen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Herbst auf Rekordniveau: 290.661 Personen waren es in unserer Region, so viele wie noch nie. Aufsetzend darauf sind die neu gemeldeten offenen Stellen im März leicht angestiegen und die Unternehmen melden uns weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf: Ich bin derzeit optimistisch, dass der Frühjahrsaufschwung dieses Jahr mit etwas Verspätung einsetzt.“

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu leicht gestiegen

Zum Stichtag im März waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 10.835 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Rückgang um 288 Personen bzw. 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat Februar und eine Zunahme um 1217 Personen bzw. 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2022. Der leichte Rückgang arbeitslos gemeldeter Personen im Vergleich zu Februar wirkte sich nicht auf die Arbeitslosenquote aus: Diese stagnierte bei 2,8 Prozent und lag damit im Vergleich zum Vorjahresmärz um 0,3 Punkte höher.

Im Unterallgäu waren im März 1845 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet – 71 Personen bzw. 3,7 Prozent weniger als im Vormonat und 96 Personen bzw. 5,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag zum Stichtag bei 2,2 Prozent – 0,1 Punkt weniger als im Vormonat Februar und 0,1 Punkt mehr im Vergleich zum März des Vorjahres.

Auf jeden Jugendlichen im Bereich der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen kommen rechnerisch 2,85 Ausbildungsstellen

Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 236 neue vakante Stellen – ein Minus von 47 Stellen bzw. 16,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat und von 128 Stellen bzw. 35,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der gesamte Stellenbestand lag im März bei 1724 – ein Zuwachs von 30 Stellen bzw. 1,8 Prozent im Vergleich zu Februar und ein Rückgang von 43 Stellen bzw. 2,4 Prozent im Vergleich zum letztjährigen März. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (138 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (99 Stellen), Metallbearbeitung (93 Stellen), Energietechnik (58 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (57 Stellen) sowie Büro und Sekretariat (50 Stellen).

Seit dem Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 2.309 Bewerberinnen und Bewerber für eine Berufsausbildung – 43 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 2 Prozent). Zugleich meldeten die Allgäuer Unternehmen im gleichen Zeitraum 5746 Ausbildungsstellen – ein Plus von 342 Stellen bzw. 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und neuer Rekord für den Monat März. Zum Stichtag waren davon noch 3532 Stellen unbesetzt – setzt man diese mit den an diesem Tag noch 1241 mit Ausbildung „unversorgten“ ausbildungssuchenden Jugendlichen in Relation, kommen auf jeden dieser Jugendlichen 2,85 offene Ausbildungsstellen. (mz)