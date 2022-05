Für schöne Maibäume gibt es im Unterallgäu Limonade und Bier als Belohnung

Die Ergebnisse des MZ-Maibaum-Wettbewerbs stehen fest. Die Prämierung findet auf dem Erkheimer Volksfest im Juli statt.

Die Preisträger beim Maibaum-Wettbewerb 2022 der Memminger Zeitung, Mindelheimer Zeitung und Memminger Brauerei stehen fest. „110 Teilnehmer gab es insgesamt beim Maibaum-Wettbewerb“, erzählt Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung stolz. Er organisiert den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 und freute sich – ebenso wie die Maibaum-Kommission –, in diesem Jahr nach einer Corona-Zwangspause wieder auf Bewertungs-Tour gehen zu können. Die Jury schaute sich die verzierten Riesen genauestens an. Im Gepäck: ein Bewertungsbogen. Da wurden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Veranstaltungen vergeben. Nach der Jury-Bewertung stehen die Platzierungen beim Wettbewerb nun fest. Die 110 Teilnehmer erhalten insgesamt 4550 Liter Bier sowie 790 Liter Limonade. Die Prämierung findet beim Erkheimer Volksfest am 10. Juli statt.

Erste Preise

Erkheimer Maibaummacher, Maibaumverein Boos, Freiw. Feuerwehr Hausen, Maibaumfreunde Tussenhausen, Schützenverein Günz 1922 e.V., Pfadfinder Ottobeuren und Freunde, Maibaumfreunde Unteregg, KLJB Winterrieden, Maibaum-Team Niederrieden, Freiw. Feuerwehr Buxheim, Freiw. Feuerwehr Dickenreishausen, Maibaumfreunde Moosmühle/Daxberg, Steinheimer Vereine, Freiw. Feuerwehr Lachen, Freiw. Feuerwehr Buxach, Trachtenverein D’Wertachtaler Ettringen, Freiw. Feuerwehr Immelstetten, Maibaumfreunde Mindelau, Hobby-Kicker Frickenhausen, Freiw. Feuerwehr Arlesried, Freiw. Feuerwehr + Obst- und Gartenbauverein Maria Steinbach sowie Maibaum- und Sportplatzfreunde Köngetried.

Zweite Preise

Veteranen-, Reservisten- und Kameradschaftsverein Hawangen, Benninger Vereine, Maibaumfreunde Oberrieden, Trachtenverein D’Allgäuer Bad Grönenbach, Maibaumfreunde Friesenried, Freiw. Feuerwehr Unterrieden, Obst- und Gartenbauverein Berkheim, Freiw. Feuerwehr Sontheim, Dorfgemeinschaft Inneberg, Feuerwehrverein Reichau, Freiw. Feuerwehr Breitenbrunn, Freiw. Feuerwehr Altensteig, Freiw. Feuerwehr Amberg, Freiw. Feuerwehr Westerheim, Freiw. Feuerwehr und Brauchtumsverein Dietershofen, Freiw. Feuerwehr Heimertingen, Bauhof Memmingen und FFW Unterauerbach.

Dritte Preise

Freiw. Feuerwehr Altensteig, Fasnetfreunde Mooshausen, Schützenverein Egg, Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim, Feuerwehrverein Salgen, Freizeitclub Hohenreuten, Musikverein Apfeltrach, Musikverein Rammingen, Freiw. Feuerwehr Oberauerbach, Freiw. Feuerwehr Egelhofen, Trachtenverein D’Mindeltaler Mindelheim, Maibaumfreunde Unterkammlach, Stettener Dorfgemeinschaft, Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“ Bad Wörishofen, Wanderfreunde Aitrach e.V., Knall Harter Kern Lautrach, Feuerwehr- und Brauchtumsverein Oberschönegg, Freiw. Feuerwehr Schlegelsberg, Hubertus Bronnen, Schützenverein Dietratried, Freiw. Feuerwehr Pfaffenhausen, Feuerwehr Volkratshofen-Ferthofen und Ev. Landjugend, Feuerwehrverein Klosterbeuren e.V., Freiw. Feuerwehr Engishausen, Maibaumgeschwader Günzegg, Traditionsverein Holzgünz-Schwaighausen, Freiw. Feuerwehr Irsingen, SV Memmingerberg, Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Nassenbeuren, Höllberger Maibaumkraxler, Gartenfreunde am Gehren Böhen, Wolfertschwendener Vereine, Club zum Wilden Eber Eutenhausen, Freiw. Feuerwehr Eisenburg und Jugend Ollarzried.

Sonderpreise

Sprudelbar Schlegelsberg, Familienbaum Miller Hardthof, Kindergarten Kunterbunt Lauben, Naturentdecker Lauben (Kindergruppe), Kindergarten „Haus der kleinen Strolche“ Winterrieden, Krautgartenvereinigung Schlegelsberg, Buxheimer Maibaum, Fa. Rohde & Schwarz, Sparclub Spiegelschwab, Maibaum- und Bulldogfreunde Stephansried, Kindertagesstätte Markt Rettenbach, Kammäcker Nachbarschaft, Kindermaibaum Ackel, Familien-Maibaum Mayer, Kindergarten Holzgünz, Die Maibaumhocker Ost/West, Bürgerstift Memmingen, Familienbaum Weiß Legau, Kindergarten Zell, Anwohner Schäferhalde Zell, Oberdorfer Maibaumteam Zell, Jugendfeuerwehr Zell, Maibaumfreunde im Langenmahd Woringen, Caritas-Seniorenzentrum Mindelheim, Haus der Kinder Kammlach, Rauscherclan Rammingen, Kindergarten Tussenhausen, Kindergarten Irsingen, UAW Mindelheim, Hochvogelstraße 9, UAW Mindelheim, Kanzelwandstraße 11, THW Memmingen, Pfarrei Christi Auferstehung und Kindergarten Maria Stern Ottobeuren.