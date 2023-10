Unterallgäu

18:00 Uhr

Geflüchtete: Auch die Turnhalle des SFZ ist bereits wieder voll belegt

Plus Seit gut eineinhalb Wochen leben in der Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim Geflüchtete. Möglicherweise war das aber erst der Anfang.

Als Landrat Alex Eder vor wenigen Wochen in einer Eilentscheidung die Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim (SFZ) für die Belegung mit Geflüchteten freigegeben hatte, sorgte das für einigen Wirbel. In der jetzigen Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erklärte er, warum ihm damals keine andere Wahl blieb und wie die Situation aktuell ist.

Seit gut eineinhalb Wochen leben in der Turnhalle des SFZ nun Geflüchtete. Entspannt hat sich die Unterbringungssituation damit aber keineswegs, so Eder. Denn die Halle ist bereits voll belegt und neue Unterkünfte sind nicht in Sicht. Und selbst wenn sie es wären: "Sobald wir ein Gebäude haben, ist es auch schon voll." Schließlich kommen jede Woche rund 90 neue Geflüchtete ins Unterallgäu, die irgendwo untergebracht werden müssen.

