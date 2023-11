Unterallgäu

Geflüchtete: Die Stimmung im Unterallgäu hat sich verändert

Im Unterallgäu leben inzwischen rund 2230 Geflüchtete in 70 dezentralen Unterkünften des Landkreises und fünf Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Schwaben.

Plus Während der Flüchtlingskrise 2015 war die Hilfsbereitschaft vielerorts groß. Davon ist inzwischen in vielen Unterallgäuer Gemeinden wenig zu spüren.

Eine mit ausländerfeindlichen Parolen, Beleidigungen und einem Hakenkreuz beschmierte Matratze vor einer Flüchtlingsunterkunft in Mindelheim und der von Mist umgebene Sargdeckel, mit dem Unbekannte gegen den Bau einer Thermohalle für Geflüchtete in Tussenhausen protestiert haben, zeigen deutlich: Geflüchtete scheinen in vielen Gemeinden im Unterallgäu nicht mehr willkommen zu sein. "2015 war die Stimmung anders als heute", hat auch Heimertingens Bürgermeister Josef Wechsel festgestellt.

Seine Gemeinde gehört zu denjenigen, die kürzlich kurzfristig eingesprungen sind, als das Thermozelt auf dem Besucherparkplatz des Landratsamtes noch nicht fertig war und der Landkreis nicht wusste, wo er die neu ankommenden Geflüchteten bis dahin unterbringen sollte. Bis auf einen Bürger, der sich als Dolmetscher zur Verfügung gestellt habe, habe es keinerlei Unterstützung gegeben, schilderte Wechsel in der jüngsten Bürgermeister-Dienstbesprechung. "Wir stehen alleine da."

