Geflüchtete: Zwei neue Stellen im Landratsamt

Wegen des Zustroms von Geflüchteten wächst das Sozialamt am Landratsamt Unterallgäu um zwei Stellen.

Das Sachgebiet für Soziales und Senioren am Unterallgäuer Landratsamt bekommt zwei zusätzliche Stellen. Das hat der Ausschuss für Personal und Soziales in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Hintergrund ist der stetige Zustrom von Geflüchteten.

Kommen sie ins Unterallgäu, muss das Sozialamt auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes den Lebensunterhalt und die Krankenversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern sicherstellen. Hinzu kommen die Geflüchteten aus der Ukraine, die in den ersten Wochen ebenfalls Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, bevor sie in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters oder in die Grundsicherung wechseln.

2016 haben noch doppelt so viele Mitarbeiter im Sozialamt etwas weniger Fälle bearbeitet

Für die Mitarbeitenden des Sozialamtes bedeutet die wachsende Zahl Geflüchteter deshalb, dass sie immer mehr Fälle zu bearbeiten haben: 4,2 Stellen stehen fast 1250 Fälle gegenüber. Auf eine Vollzeit-Arbeitskraft entfallen somit aktuell rund 300 Fälle, erläuterte Personalchefin Ingrid Arnold in der Sitzung. Demgegenüber hätten sich Anfang 2016, als noch die Auswirkungen des Syrien-Konflikts spürbar gewesen seien, 1180 Fälle auf acht Vollzeit-Stellen verteilt, also auf rund doppelt so viele Stellen wie jetzt. Sie waren abgeschmolzen worden, als die Fallzahlen wieder abnahmen. Weil nun wieder das Gegenteil der Fall ist, hat Sachgebietsleiter Bernhard Sonner um zwei zusätzliche Stellen gebeten.

Landrat Alex Eder, der schon mehrfach betont hat, kein Freund von Stellenmehrungen zu sein, hätte darauf gerne verzichtet, sieht aber keine andere Möglichkeit. Er und Personalchefin Arnold haben sich deshalb Ende Oktober zunächst an die Regierung von Schwaben gewandt und dort zusätzliches staatliches Personal angefordert. Eine Antwort - oder gar das erhoffte Personal - haben beide nicht bekommen.