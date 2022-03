Geld für die Feuerwehren in Babenhausen und Kirchheim

Plus Der Landkreis Unterallgäu unterstützt die Feuerwehren in Kirchheim und Babenhausen beim Kauf neuer Fahrzeuge.

Die Feuerwehren in Babenhausen und Kirchheim bekommen finanzielle Unterstützung vom Landkreis: Sie erhalten insgesamt 344.000 Euro für den Kauf einer neuen Drehleiter und eines neuen Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeugs. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.