Unterallgäu

Geldautomaten-Sprengungen im Unterallgäu: Bande gefasst

Plus Der jüngste Fall hatte sich vor zwei Wochen in Erkheim zugetragen. Mitten in der Nacht hatte Täter die Sparkasse heimgesucht und den Geldautomaten gesprengt. Zuvor hatten die Täter in der Region in Stetten und Woringen zugeschlagen.

Mehr als ein Jahr haben die Staatsanwaltschaft Bamberg, das Bayerische Landeskriminalamt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gegen eine Gruppe von Geldautomatensprengern, denen mehr als 50 Straftaten zugeordnet werden, ermittelt. Jetzt ist dank enger Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz in den Niederlanden und Belgien ein Durchbruch erzielt worden.

