Unterallgäu

vor 25 Min.

Erwischt im Unterallgäu: Angeklagte geben Bankbetrug als Bande zu

In der Geschäftsstelle in Loppenhausen wurde ein Betrüger von einer Mitarbeiterin erkannt. Sie rief die Polizei, kurze Zeit später kam es zur Festnahme.

Plus Am Landgericht Memmingen lassen sich die vier Angeklagten auf einen „Deal“ ein und gestehen. Sie sagen: Ihre Taten wurden ihnen leicht gemacht.

Von Melanie Lippl

Im Prozess gegen eine deutschlandweit agierende Bankbetrüger-Bande am Landgericht Memmingen haben sich die vier Angeklagten am zweiten Prozesstag dazu bereit erklärt, Geständnisse abzulegen. Den zwei Männern und zwei Frauen wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen Beteiligten in Bankfilialen in ganz Deutschland mithilfe von gefälschten Ausweisen Geld von Firmenkonten abgehoben zu haben. Nach zwei missglückten Versuchen in den Raiffeisenbank-Filialen Loppenhausen und Breitenbrunn gingen sie der Polizei ins Netz.

