Unterallgäu

vor 35 Min.

Glänzende Aussichten fürs Unterallgäu

Plus Im Prognos-Zukunftsatlas 2022 liegt der Landkreis in den meisten Punkten vor vielen anderen Regionen in Bayern und Deutschland. Doch an manchen Ecken gibt es auch Verbesserungsbedarf.

Von Dominik Bunk

Das Unterallgäu ist ein Landkreis mit „sehr hohen Chancen“ und „sehr hoher Stärke“, schreibt das Landratsamt aufgrund des aktuellen Zukunftsatlas, den das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos seit 2004 alle drei Jahre veröffentlicht. In diesem zeigt sich im Vergleich zu früheren Jahren: Das Unterallgäu ist im Standortranking aufgestiegen und liegt jetzt auf Rang 37 unter allen 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Bayernweit belegt der Landkreis Platz fünf.

