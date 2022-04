Unterallgäu

vor 19 Min.

"Gleichstellungsarbeit ist Friedensarbeit"

Plus Auf dem Papier sind Frauen und Männer gleichgestellt. In der Praxis gibt es noch viele ungelöste Probleme, sagt die Unterallgäuer Expertin Silvera Schnider.

Von Johann Stoll

Seit 1918 dürfen Frauen in Deutschland wählen. Seit den 60er Jahren müssen sie nicht mehr ihren Mann fragen, wenn sie ein eigenes Bankkonto führen wollen. Und inzwischen wird in Texten fleißig gegendert. Alles also bestens, was die Gleichstellung von Mann und Frau betrifft? Keineswegs, sagt die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Unterallgäu, Silvera Schnider. „Gleichberechtigung ist ein ständiger Kampf.“

