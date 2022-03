Unterallgäu

08:00 Uhr

Glückwunsch an alle Josefas und Josefs

Plus Am 19. März ist Josefstag: Ein Namenspatron mit besonderer Strahlkraft.

Von Josef Hölzle

Wer Josef oder Josefa heißt, kann am 19. März seinen Namenstag feiern. Auch wenn der „Josefitag“ – wie man in Bayern sagt – längst ein ganz normaler Wochentag geworden ist, so ist er doch ein bisschen anders. Er hat nämlich immer noch etwas vom Glanz seiner früheren Bedeutung, als der Josefstag noch ein volkstümlicher Feiertag war mit Josefi-Konzerten und zünftigen Josefi-Bockbierfesten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .