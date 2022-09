Grüne gründen neuen Ortsverband im Unterallgäu

Aus „Sontheim-Erkheim“ wird „Mittleres Günztal“ und einige Gemeinden kommen hinzu.

Eine Änderung gibt es im Bereich des Unterallgäuer Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen: Laut einer Mitteilung wurde vor Kurzem ein neuer Ortsverband aus der Taufe gehoben.

Demnach beschlossen die Mitglieder des bisherigen Ortsverbands Sontheim-Erkheim einstimmig, diesen in seiner bestehenden Form aufzulösen und stattdessen einen Ortsverband „Mittleres Günztal“ neu zu gründen.

Auch ein neuer Vorstand wurde gewählt

Dieser Entscheidung stimmten laut Kreisverband auch die anwesenden Mitglieder aus jenen Orten zu, die nun in den neuen Ortsverband integriert werden sollen: Markt Rettenbach, Stetten, Westerheim, Lauben, Egg an der Günz, Bedernau und Breitenbrunn. Satzungsgemäß wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Einstimmig wurde als neue Sprecherin Petra Nausch aus Lauben gewählt, der bisherige Sprecher Heinz Steil (Sontheim) wurde von den Mitgliedern in dieser Funktion wiedergewählt. Das Amt der ersten Beisitzerin wurde krankheitsbedingt offen gelassen. Die Besetzung dieses Postens wird nachgeholt, weiterer Beisitzer ist Hartmut Betz aus Egg an der Günz.

Gemeinsam wollen die Mitglieder grüne Ideen erarbeiten

Ziel der Mitglieder ist es der Mitteilung zufolge, für die zum Ortsverband gehörenden Orte „grüne Ideen“ zu erarbeiten und für sie einzutreten. (mz)