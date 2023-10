Unterallgäu

18:00 Uhr

Grüne im Unterallgäu behalten Landratsstellvertreter-Posten

Plus Im Unterallgäu gibt es eine weitere Stellvertreterin von Landrat Alex Eder. Warum die Wahl von Sandra Neubauer (Grüne) keine gegen die Kandidatin der Freien Wähler ist.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Mit einer gewissen Spannung war die Wahl des Nachfolgers bzw. der Nachfolgerin von Daniel Pflügl als weiterem Stellvertreter von Landrat Alex Eder erwartet worden. Denn zum einen hatte bereits im Vorfeld das Wie der Wahl bei manchen Kreisräten und Kreisrätinnen für Verärgerung gesorgt. Und zum anderen gab es immerhin drei Bewerber für das Ehrenamt.

Zur Wahl stellten sich demnach Marlene Preißinger von den Freien Wählern, die das Amt in der vergangenen Legislaturperiode bereits innehatte, Sandra Neubauer von den Grünen und Ernst Gradl von der AfD. Abgestimmt wurde in der Reihenfolge der Kommunalwahlergebnisse – erst über Marlene Preißinger, dann über Ernst Gradl und schließlich über Sandra Neubauer. Und zwar in offener Abstimmung, was zuletzt insbesondere Kreisrat Robert Sturm ( CSU) scharf kritisiert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen