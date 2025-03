Handwerk im Unterallgäu: So viele Betriebe bieten Ausbildungsplätze an

Ob mittelständischer Betrieb oder kleine Familienfirma: Ohne Handwerker geht es nicht. Gleichgültig ob Bäcker, Schreiner oder Optiker, die „Macher von nebenan“ sind äußerst gefragt und gerade deshalb ist der Fachkräftemangel im Handwerk ein großes Problem. Die breite Angebotspalette der Handwerksbetriebe im Unterallgäu bietet dabei auch vielfältige Chancen, interessante Berufe zu erlernen und Karriere im Handwerk zu machen. Wer sich über die Möglichkeiten auf dem Ausbildungsmarkt im Unterallgäu informieren will, hat dazu auf der Ausbildungsmesse BAM die Gelegenheit. Sie beginnt digital am Donnerstag, 20. März. Die virtuelle Messe der Hybridveranstaltung steht dann unter bam-mindelheim.de zur Verfügung, bevor am Freitag, 28. März, der große Präsenztag im Mindelheimer Forum stattfindet.

