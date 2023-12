Unterallgäu

18:03 Uhr

Handwerksfirmen und Hausbesitzer erhalten Bundespreis für Denkmalpflege

Die Handwerker, die das Vöhlinschloss in Frickenhausen saniert haben, haben zusammen mit den Eigentümern und Architekten einen Bundespreis bekommen.

Artikel anhören Shape

Mehrere Unterallgäuer Handwerksbetriebe haben den „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ erhalten. Sie waren an einem Projekt in Frickenhausen beteiligt.

Mit dem „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ sind sieben Denkmaleigentümer und 41 Handwerksbetriebe aus Bayern ausgezeichnet worden - darunter auch ein Projekt aus dem Unterallgäu. Der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks gestiftete Preis wird jährlich in zwei Bundesländern an private Eigentümer verliehen, die bei der Bewahrung ihres Denkmals in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk Herausragendes geleistet haben. Einen ersten Preis (Dotierung: 4000 Euro) hat das Vöhlinschloss Frickenhausen bekommen. Bundespreis für die Sanierung des Vöhlinschlosses in Frickenhausen Das Denkmal von nationaler Bedeutung geht ins 15. Jahrhundert zurück und birgt einen großen Schatz historischer bauzeitlicher und barocker Elemente. Mit der Übernahme durch Anna Kern und Sebastian Heinzelmann aus Mindelheim erfuhr das Schloss eine sensible Wiederentdeckung, heißt es in der Laudatio. Und weiter: "Nach umfangreichen Voruntersuchungen haben Kern und Heinzelmann mit großem Können und gemeinsam mit hochqualifizierten und erfahrenen Handwerkern ein Rettungswerk in hochkarätiger Qualität umgesetzt, bei dem neue Spuren bewusst sichtbar belassen wurden." Die neuen Eigentümer hätten sich auch durch statische Herausforderungen nicht abbringen lassen, so viel Substanz wie möglich zu erhalten, bewährte handwerkliche Techniken einzusetzen und nachhaltige historische Materialien zu verwenden. "Mit ruhiger Hand und der Einplanung notwendiger zeitlicher Abläufe ist ein eindrucksvolles Denkmal wiedererstanden, das sie mit einer teilweisen öffentlichen Nutzung mit der Gemeinde teilen wollen. Dafür werden Anna Kern und Sebastian Heinzelmann mit einem ersten Preis ausgezeichnet." (AZ) Ausgezeichnet wurden auch die am Projekt Beteiligten: Architekten: Kern Architekten aus Mindelheim

Architekten aus Maurer- und Betonbauerhandwerk: Reinhold Schuster Bauunternehmen, Oberauerbach

Bauunternehmen, Zimmererhandwerk und Klempnerhandwerk: Anton Rausch , Neuburg an der Kammel-Wattenweiler

, Neuburg an der Kammel-Wattenweiler Elektrotechnikerhandwerk: Elektro Lutz, Stetten

Elektro Lutz, Metallbauerhandwerk: Kurt Übele, Memmingen

Kurt Übele, Maler- und Lackiererhandwerk: Malermeister Alfons Braito , Frickenhausen ; Ernst Striebel , Kirchheim

Malermeister , ; , Tischlerhandwerk: Schreinerei Sturm, Mindelheim ; Schreinerei–Fensterbau Markus Schuler , Rechtenstein, Schreinerei Objektbau Markus Fischer , Mindelheim

Schreinerei Sturm, ; Schreinerei–Fensterbau , Rechtenstein, Schreinerei Objektbau , Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk: Naturstein Georg Wiedemann , Apfeltrach

Naturstein , Apfeltrach Klempnerhandwerk: Spenglerei Alexander Graf , Niederraunau

Spenglerei , Niederraunau Stuckateurhandwerk: Johann Weiß GmbH, Dietenheim-Regglisweiler

GmbH, Keramikhandwerk: Attenberger Bodenziegel, St. Wolfgang (mz)

Themen folgen