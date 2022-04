Helferinnen von Donum Vitae beraten in der Region immer öfter auch am Telefon

Die Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae gibt es seit über 20 Jahren. Die Arbeit hat sich verändert.

Seit über 20 Jahren gibt es die Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae, die von Memmingen aus für die Stadt und den Landkreis Unterallgäu tätig ist. Zu ihr kann man mit allen Themen rund um die Schwangerschaft kommen. Frauen und Familien erhalten Hilfen in finanziellen und familiären Fragen, ganz besonders auch bei Konfliktsituationen in Bezug auf eine mögliche Abtreibung. Die Beraterinnen geben auch Tipps und Informationen bei pränataler Diagnostik (Verdacht auf Behinderungen), Trauer bei Tot- oder Fehlgeburt, unerfülltem Kinderwunsch, vertraulicher Geburt und unterrichten Sexualkunde in Schulen.

„Wir haben im Jahr 2021 bei über 800 Fällen Hilfestellungen geleistet“, sagt die Leiterin der Beratungsstelle Stephanie Weißfloch. Dabei waren gut 80 Konfliktberatungen, bei denen es auch um Fragen einer möglichen Abtreibung ging. Während solche Gespräche nur persönlich geführt werden, wurde der Anteil von Telefon- und Videogesprächen zunehmend größer. Dort passte sich Donum Vitae dem Gebrauch der modernen Medien an. Die Memminger Stelle hat sich dafür sowohl technisch als auch ausbildungsmäßig auf die neuen Kommunikationsmethoden eingestellt. So gibt es zu einer Reihe von Themen wie Mutterschutz, Elterngeld oder Elternzeit Online-Vorträge. „Diese sind sehr gefragt, meist weit im Voraus ausgebucht“, weisen die Beraterinnen hin.

Die Fachfrauen geben auch Sexualkunde-Unterricht im Unterallgäu

Sexualkunde-Unterricht ist auch eine Aufgabe der Fachfrauen von Donum Vitae. „Leider sind wir nicht in der Lage, den Schulen genügend zu bieten, weil uns die Personalkapazität fehlt. Alle sechsten bis achten Klassen in den Hauptschulen, Förderschulen und Gymnasien können wir nicht besuchen“, so die Aussage der Beraterinnen.

Bedingt durch die Pandemie konnte Donum Vitae in den vergangenen Jahren auch keine Benefizveranstaltungen anbieten. Deren Einkünfte sind jedoch nötig, um über Spenden den gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil für die Finanzierung der Beratungsstelle aufzubringen.

Donum Vitae werde sicher auch weiterhin eine gefragte Einrichtung sein. Dort bekomme man die wichtigen Informationen und die passende Beratung zu allen Fragen einer Schwangerschaft. Dabei spielen Religion, Geschlecht und Nationalität keine Rolle.

Die Donum Vitae - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen ist in der Hinteren Gerbergasse 13 in Memmingen zu finden, die Telefonnummer lautet 08331/982266.