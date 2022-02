Hervorragende Bedingungen für die Jobsuche im Unterallgäu

Agentur für Arbeit und Jobcenter in Mindelheim blicken optimistisch nach vorn. Arbeitgeber stehen jedoch zunehmend vor einem Problem.

„Das Unterallgäu hat im zweiten Jahr der Pandemie arbeitsmarktlich eine sehr gute Entwicklung eingeschlagen“, sagte Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Arbeitsagentur bei einem Vor-Ort-Termin in den neu gestalteten Räumlichkeiten in Mindelheim. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit seien immer weiter heruntergegangen, der Markt habe von Monat zu Monat Fahrt aufgenommen. „Die Vorkrisenwerte wurden bei der Arbeitslosenquote noch nicht ganz erreicht, nähern sich diesen aber stark an, und im Oktober erreichte das Unterallgäu als erster Kreis im Agenturbezirk bei der Arbeitslosenquote eine Eins vor dem Komma.“

Viele Firmen im Unterallgäu suchen Fachkräfte

Die Wirtschaft im Landkreis sei nach den Lockerungen sofort angesprungen, die Nachfrage nach Arbeitskräften war hoch, erläuterte Manuel Zeiler, Geschäftsstellenleiter der Agentur in Mindelheim. Allerdings hat diese Entwicklung auch Nachteile – und zwar für die Arbeitgeber: „Fachkräftemangel ist ein Thema bei vielen Firmen“, so Zeiler. Die Arbeitsagentur unterstütze hierbei, damit etwa ein Angestellter qualifiziert werden könne.

Für die Personen, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind, war die Corona-Phase eine besondere Herausforderung. „ Corona hat unsere Klientel noch stärker beeinträchtigt als andere“, erklärt Alfred Falger, Geschäftsführer des Jobcenters Unterallgäu. „Unsere Kundinnen und Kunden haben oft mit vielfältigen persönlichen und wirtschaftlichen Problemlagen zu kämpfen, die sich durch Corona noch verschärft haben.“

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Unterallgäu in Zahlen:

Während die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Unterallgäu 2021 im Durchschnitt (1895) noch leicht über dem des Vorkrisenjahres 2019 (1490) lag, hat die Zahl der durchschnittlich von den Unternehmen der Arbeitsagentur gemeldeten Arbeitsstellen im Vergleich zu 2019 zugenommen. Es gab dabei sogar Rekordwerte im Unterallgäu: Waren es 2019 durchschnittlich 1188 und im Krisenjahr 2020 genau 966 gemeldete, freie Stellen, stieg diese Zahl 2021 – trotz Coronabeschränkungen in den ersten Monaten – auf 1371 Stellen: durchschnittlich 183 Stellen mehr als 2019.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Unterallgäu nimmt seit Jahren zu und erreichte zum Stichtag 30. Juni 2021 einen Höchststand von 53.722 Beschäftigungsverhältnissen. Zugelegt haben dabei die Bereiche Zeitarbeit, Baugewerbe, Handel inklusive Kfz-Instandhaltung/Reparatur und die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie sowie das verarbeitende Gewerbe.

In fast allen Personengruppen ging die Arbeitslosigkeit 2021 zurück. Ausnahmen bilden die Älteren ab 55 Jahren und langzeitarbeitslose Menschen, also Personen, die seit mehr als einem Jahr keine Arbeit haben.

Auch 2021 blieb das Kurzarbeitergeld das wichtigste Instrument, um den Unternehmen zu ermöglichen, ihre Mitarbeiter zu halten und den Betrieb sofort wieder hochfahren zu können. Bezogen im April 2021 im Unterallgäu 554 Firmen für 4082 Angestellte Kurzarbeitergeld, waren es im Juli nur noch 200 Betriebe für insgesamt 1168 Angestellte.

Wer eine Ausbildung im Unterallgäu suchte, konnte sie sich unter vielen freien Stellen aussuchen

Ausbildungssuchende hatten gute Chancen: Im Unterallgäu kamen im Schnitt auf einen Bewerber oder eine Bewerberin fast zwei offene Lehrstellen. 591 Jugendlichen, die sich bei der Arbeitsagentur Mindelheim gemeldet hatten, standen im Verlauf des Jahres 1129 duale Ausbildungsstellen offen. Die Firmen zeigten damit weiterhin eine sehr hohe Ausbildungsbereitschaft – konnten allerdings viele Lehrstellen nicht besetzen. Am 30. September standen 20 noch auf Ausbildungssuche befindlichen Jugendlichen 129 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Aufgrund vieler coronabedingt ausgefallener Praktika fiel vielen Schülerinnen und Schüler die Berufswahl schwerer und es entschieden sich noch mehr als üblich für den Besuch weiterführender Schulen.

Vergleicht man die Arbeitslosenquoten im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen im Dezember 2021, schneidet das Unterallgäu mit 2,0 Prozent am besten ab: Die stark von Industrie und verarbeitendem Gewerbe geprägte Wirtschaft sorgt für einen besonders robusten und aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Aus dem Blick der Arbeitssuchenden gibt es laut Arbeitsagentur für 2022 hervorragende Ausgangsbedingungen; für Arbeitgeber steigt die Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. (mz, home)