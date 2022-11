Heute ist Allerheiligen: Wie Kinder den Tod begreifen

Christine Peschke vom Hospizverein erklärt, wie man trauernde Kinder und Jugendliche unterstützen kann und warum sie zu Beerdigungen mitgehen sollten.

Frau Peschke, Sie sind Sozialpädagogin und beschäftigen sich im Sankt-Elisabeth-Hospizverein viel mit der Trauer von Kindern und Jugendlichen. Trauern sie anders als Erwachsene?

Christine Peschke: Jedes Kind und jeder Jugendliche trauert individuell, aber insgesamt trauern Kinder spontaner. Sie gehen schneller wieder in den Alltag über. Es kommt auch auf das Alter an: Kleinere Kinder beginnen schnell wieder zu spielen. Jugendliche hingegen können sich in der Trauer zurückziehen, vielleicht aggressiv werden oder eine Essstörung entwickeln.

Wichtig ist: Trauer ist nicht pathologisch, also nicht krankhaft. Sie geht eine Zeit lang und ist eine gesunde Reaktion unserer Emotion. Es ist übrigens ein Mythos, dass Trauerarbeit circa ein Jahr braucht. Wie lang man trauert, hängt auch davon ab, wie tief die Trauer ist. Und grundsätzlich ist Trauer, so wie Freude, nie zu Ende.

Wie sollte man damit umgehen, wenn Kinder trotz eines Trauerfalls schnell wieder fröhlich sind?

Peschke: Man sollte das zulassen und die Kinder nicht bewerten. Nicht denken, dass die Kinder nicht reagieren und dass es ihnen egal wäre. Die haben einfach eine andere Zeitlichkeit. Kinder sind nicht so kontrolliert wie die Erwachsenen in den Gefühlen, deshalb sind sie es auch weniger in der Emotion Trauer.

Wie drückt sich Trauer bei Kindern aus?

Peschke: Manche weinen, andere tun so, als ob nichts wäre, sie gehen gar nicht darauf ein. Kinder zwischen fünf und sieben Jahren wollen häufig alles genau wissen: Wie ist das mit dem Tod? Wieso atmet der Mensch jetzt nicht mehr? Was passiert mit dem Toten?

Und was sollte man auf solche Fragen antworten?

Peschke: Die Wahrheit sagen. Man sollte ihnen erklären: Der Mensch ist verstorben und kommt nicht wieder zurück. Man braucht keine Angst davor zu haben. Man sollte eine kindliche Sprache finden, die das Kind verstehen kann. Und trotzdem möglichst realistisch bleiben. Also sagen: Das ist der Körper, der tot ist. Und nicht: Der Verstorbene ist jetzt ein Engelchen und sitzt auf einer Wolke.

Warum nicht?

Peschke: Weil das Bild nicht passt, und wir ja nicht wissen, ob das stimmt. Es ist vielleicht eine Erklärung, die auch uns Erwachsene tröstet, die Vorstellung, dass jemand auf einer Wolke sitzt. Aber wissen tut das niemand.

Sie haben angedeutet, dass das Verständnis über den Tod auch vom Alter abhängt. Können Sie das näher erläutern?

Peschke: Säuglinge und Kleinkinder reagieren eher auf Stimmungen. Sie warten auf die verstorbene Person und suchen nach ihm oder ihr. Kindergartenkinder haben oft das Bedürfnis, den Tod zu erforschen, sie stellen viele Fragen dazu. Grundschulkinder verstehen, dass jeder mal sterben muss, haben aber die Endgültigkeit meist noch nicht ganz begriffen, das kristallisiert sich erst langsam heraus. Bei Teenagern werden die Gedanken zum Tod abstrakter. Es geht um das Warum, den Sinn des eigenen Lebens und eigene Theorien über den Tod und das Leben danach.

Wie kann man Jugendlichen in einem konkreten Trauerfall helfen?

Peschke: Es ist gut, wenn es eine Gruppe von Gleichaltrigen gibt, in der sie darüber sprechen können. Jugendliche wollen aber auch nicht immer reden, manchmal ist es einfach gut, wenn man etwas unternimmt, eine Outdoor-Aktion zum Beispiel. Sie kann den Raum öffnen, über das Thema zu sprechen.

Christine Peschke vom Sankt-Elisabeth-Hospizverein beschäftigt sich mit dem Thema Trauer bei Kindern. Foto: Sandra Baumberger

Und wie kann man Kinder unterstützen?

Peschke: Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Es wollen ja nicht alle Kinder reden. Es gibt aber zum Beispiel sehr gute Bücher, mit denen man Kindern den Tod nahebringen kann.

Sollte man Kinder zu Beerdigungen mitnehmen?

Peschke: Ja, absolut, unbedingt! Es gibt mehrere Gründe: Wenn die Kinder kleiner sind, ist eine Beerdigung ja nicht nur traurig, sondern hat auch spannende Aspekte. Das Kind kann viel beobachten, viel sehen. Man sieht natürlich auch Tränen, aber sie gehören zum Leben. Es kommt natürlich auch darauf an, wie alt das Kind ist. Bei Jugendlichen sollte man den Weg offen lassen, dass sie aus der Situation rausgehen können, wenn ihnen alles zu viel wird. Wir sagen: Es ist gut, wenn die Kinder Abschied nehmen können. Wenn es die Eltern sind, die gestorben sind, besonders. Es fordert natürlich eine Stärke und eine Begleitung. Viele Erwachsene haben selbst Angst vor dem Tod oder dem Totsein. Aus dieser Angst und Unsicherheit heraus lassen sie die Kinder eher daheim.





Ist es denn sinnvoll, Kinder schon vorher an das Thema Tod heranzuführen?

Peschke: Es gibt Programme für Kitas, wenn Erzieher und Erzieherinnen das machen wollen, sind diese schon hilfreich. Prekär wird’s dann, wenn in der Gruppe ein Todesfall auftritt, wenn zum Beispiel ein Elternteil stirbt. Spätestens dann kommt man dem Thema nicht mehr aus und darauf sollte man vorbereitet sein: Ich würde jetzt keine Projektwochen draus machen, aber es schadet nicht, wenn man dann ein kindgerechtes Buch zur Hand hat.

Und was würden Sie im Speziellen empfehlen, etwa, wenn die Oma krank ist und man weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat?

Peschke: Hier würde ich eine Vorbereitung schon empfehlen. Es gibt ja bereits viele Verlusterfahrungen bei Kindern: Wenn das Haustier stirbt oder ein Vogel oder, auf dem Land, wenn die Kuh im Stall auf einmal nicht mehr da ist. Wenn abzusehen ist, dass ein Mensch krank ist und es zum Beispiel der Oma immer schlechter geht, das merken die Kinder. Man kann ihnen dann erklären: „Jetzt ist die Oma schon alt, ihr geht es auch nicht so gut, sie wird schwächer werden“ – natürlich feinfühlig und sensibel.

Christine Peschke empfiehlt die folgenden Bücher, um mit Kindern oder Jugendlichen über das Thema Tod und Trauer zu sprechen:

Amelie Fried/Jacky Gleich: Hat Opa einen Anzug an? (Hanser Verlag)

Susan Varley: Leb wohl, lieber Dachs (AnnetteBetz Verlag)

Britta Teckentrup: Der Baum der Erinnerung (Ars Edition)

Wolf Erlbruch: Ente, Tod und Tulpe (Kunstmann Verlag, eher für Ältere, auch für Erwachsene)

Ole Könnecke/Eva Eriksson: Die besten Beerdigungen der Welt (Beltz Verlag, ab vier Jahren)

Marie-Therese Schins: Eine Kiste für Opa (Aufbau Verlag, ab vier Jahren)

Judith Koppens: Fisch schwimmt nicht mehr (Patmus Verlag, ab drei Jahren)