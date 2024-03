Heute starten die Beetgeschichten der Mindelheimer Zeitung

Heute startet unsere neue Serie "Beetgeschichten": Vier MZ-Redakteure berichten aus ihren vier unterschiedlichen Gärten, ihren Erfolgen und Misserfolgen.

So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich sind auch ihre Gärten: Vier MZ-Redakteurinnen und -Redakteure berichten in unserer neuen Serie über das, was sie rund ums Gartenjahr bewegt - und was sich in ihren Gärten bewegt.

Jedes Jahr ist anders – das merkt man vor allem dann, wenn man es im Garten mitverfolgt. Mal herrscht eine gefühlt ewige Dürre, mal regnet es wochenlang, mal sprießt alles wunderbar, mal machen sich alle möglichen Schädlinge über Obst, Gemüse und Blumen her. 2024 möchten wir Sie mitnehmen in unser persönliches Gartenjahr. Vier Redaktionsmitglieder der MZ, die gerne Zeit im eigenen Garten verbringen, berichten, was sie dort machen und erleben, sie schreiben – natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern – von persönlichen Erfolgserlebnissen und Niederlagen.

Das Spannende daran: Jeder "gärtnert" anders. Während der eine auf einen perfekten Rasen Wert legt und sich entsprechend dafür ins Zeug legt, pflegt der andere hingebungsvoll die exotische Blütenpracht in seinen Töpfen. Die einen setzen vor allem auf Blühendes fürs Auge, andere auf Essbares für Magen und die Vorratskammer. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner sind:

MZ-Gartenserie "Beetgeschichten" startet Sandra Baumberger ist großer Fan von Stauden. Und dank Lenzrosen blüht es in ihrem Garten fast rund ums Jahr. Foto: Baumberger

Sandra Baumberger - die Staudenfreundin

Größe des Gartens : Rund ums Haus rund 200 Quadratmeter, wobei etwa die Hälfte auf fünf Staudenbeete entfällt. Hinzu kommen eine Dachterrasse mit vielen Töpfen und ein großer Obst- und Gemüsegarten, in dem unsere sechs Hühner leben.

: Rund ums Haus rund 200 Quadratmeter, wobei etwa die Hälfte auf fünf Staudenbeete entfällt. Hinzu kommen eine Dachterrasse mit vielen Töpfen und ein großer Obst- und Gemüsegarten, in dem unsere sechs Hühner leben. Mein größter Erfolg: Dass vom Frühling bis in den Herbst eigentlich immer was blüht und sich auch Nachbarn und Passanten an dem kunterbunten Durcheinander freuen.

Mein größter Misserfolg : Dass manche Pflanzen partout nicht bei mir wachsen und/oder blühen wollen, die laut Gartenfreunden total pflegeleicht sind, zum Beispiel Bechermalven, Kugeldisteln und Bergenien.

: Dass manche Pflanzen partout nicht bei mir wachsen und/oder blühen wollen, die laut Gartenfreunden total pflegeleicht sind, zum Beispiel Bechermalven, Kugeldisteln und Bergenien. Das muss in den Garten : Jede Menge Frühlingszwiebeln und Stauden, Obst und Gemüse, ein Insektenhotel, ein Vogelhäuschen – und ein Liegestuhl.

: Jede Menge Frühlingszwiebeln und Stauden, Obst und Gemüse, ein Insektenhotel, ein Vogelhäuschen – und ein Liegestuhl. Das kommt mir nicht in den Garten : Thuja, Beete voller Zierkies und die Kulturform von Giersch, weil ich schon von der Wildform mehr als genug habe.

: Thuja, voller Zierkies und die Kulturform von Giersch, weil ich schon von der Wildform mehr als genug habe. Mein Lieblingsplatz: Ein Platz an der Sonne mit Blick auf die Beete oder die Hühner.

MZ-Gartenserie "Beetgeschichten" startet Alf Geiger legt Wert auf einen perfekt gepflegten Rasen - ob er dafür auch zur Nagelschere greift, wird er in unserer neuen Gartenserie verraten. Foto: Geiger

Alf Geiger - der Rasenexperte

Größe des Gartens : etwa vier große Badehandtücher

: etwa vier große Badehandtücher Mein größter Erfolg: ein gepflegter Zierrasen

Mein größter Misserfolg : ein ungepflegter Zierrasen

: ein ungepflegter Das muss in den Garten : Gras und/oder Zierrasen

: Gras und/oder Das kommt mir nicht in den Garten : Unkraut

: Unkraut Mein Lieblingsplatz: im Zierrasen sitzen

MZ-Gartenserie "Beetgeschichten" startet Keiner hat so viele Töpfe im Garten wie Ulf Lippmann. Er freut sich riesig, wenn die Samen, die er von seinen Reisen mit nach Hause bringt, auch hier im Unterallgäu aufgehen. Foto: Ulf Lippmann

Ulf Lippmann - der Topfgärtner

Größe des Gartens : Groß genug für eine stetig wachsende Anzahl von Kübeln und Kästen, weil das Erdreich von nimmersatten Wühlmäusen regiert wird.

: Groß genug für eine stetig wachsende Anzahl von Kübeln und Kästen, weil das Erdreich von nimmersatten Wühlmäusen regiert wird. Mein größter Erfolg: Immer wenn ein auf Reisen eingesammelter Ableger anwächst, gedeiht und blüht, ist das ein neues Erfolgserlebnis.

Mein größter Misserfolg : Der verlorene Kampf gegen Wühlmäuse.

: Der verlorene Kampf gegen Wühlmäuse. Das muss in den Garten : Vor allem Blumen. Hauptsache bunt, gern etwas Ausgefallenes

: Vor allem Blumen. Hauptsache bunt, gern etwas Ausgefallenes Das kommt mir nicht in den Garten : Gurken, Brokkoli und Bonsais

: Gurken, Brokkoli und Bonsais Mein Lieblingsplatz: Der Sitzplatz am Bach, von dem aus ich den Sonnenuntergang beobachten kann.

MZ-Gartenserie "Beetgeschichten" startet Melanie Lippl baut gerne Gemüse an und probiert dabei öfter mal was Neues - wie ein Inka-Beet, bei dem ihr der Mais über den Kopf wuchs. Foto: Lippl

Melanie Lippl - die Gemüseliebhaberin