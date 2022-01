Unterallgäu

Hier baut der Landkreis Unterallgäu

Die Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim ist das größte Hochbauprojekt des Landkreises in diesem Jahr.

Plus Der Landkreis investiert auch in diesem Jahr wieder in seine Gebäude. Ein Großprojekt will er schon heuer angehen, ein anderes wirft seine Schatten voraus.

Von Sandra Baumberger

Auch in diesem Jahr wird der Landkreis wieder zum Bauherrn: Im Laufe des Jahres rücken nicht nur in mehreren Schulen die Handwerker an, sondern es gibt – nachdem der Landkreis im vergangenen Jahr die Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen errichtet hat – auch wieder ein Großprojekt. Was im Detail geplant ist, stellte der Leiter des Hochbauamts am Landratsamt, Thomas Burghard, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss vor.

