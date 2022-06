Unterallgäu

vor 33 Min.

Was Kommunen im Unterallgäu verschenken

Plus Zu bestimmten Anlässen schenken Städte und Gemeinden im Unterallgäu ihren Bürgern etwas. Eine Geschichte über Krüge, Handtücher, Söckchen und ein Kochbuch.

Von Johann Stoll

Nach der Familie ist die Kommune die kleinste politische Einheit in der Demokratie. In Gemeinden und Städten ist der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern besonders eng. Und so dürfen diese sich zu bestimmten Anlässen über persönliche Glückwünsche aus dem Rathaus freuen. Wann der Rathauschef oder die -chefin ausrückt und was sie oder er überreicht, haben wir bei mehreren Kommunen angefragt. Nicht geantwortet hat die Stadt Bad Wörishofen.

