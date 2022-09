Hier kann man kostenlos Obst pflücken

Ein gelbes Band am Baum gibt im Unterallgäu wieder grünes Licht zum Ernten.

Jetzt ist Erntezeit: Viele Obstbäume im Unterallgäu tragen reichlich Früchte. Damit sie – insbesondere auf landkreiseigenen Flächen – nicht ungenutzt vergammeln, beteiligt sich das Unterallgäu auch heuer wieder mit dem Projekt „Gelbes Band“ an der Aktion „Deutschland rettet Lebensmittel“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und auch Privatpersonen, denen die eigene Obsternte über den Kopf zu wachsen droht und die gerne etwas abgeben wollen, können ganz einfach mitmachen. Alles, was sie dafür brauchen, ist ein gelbes Band.

Es muss lediglich gut sichtbar und wetterfest sein, um die Erntesaison zu überstehen. Das Band wird dann, sobald das Obst reif ist, um den Stamm des Baumes gebunden und signalisiert so: „Hier darf jeder zugreifen und kostenlos ernten.“ Auch etliche Gemeinden haben der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt und beteiligen sich an dieser oder ähnlichen Aktionen.

Türkheim macht bei der Aktion "Obst für alle" mit

In Türkheim zum Beispiel weisen Schilder mit der Aufschrift „Obst für alle“ das ganze Jahr über darauf hin, dass sich an diesen Bäumen jeder bedienen darf. Auf der Homepage der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu des Bund Naturschutz, die die Aktion initiiert hat, kann man auf einer Karte sogar sehen, wo die Bäume stehen, die zur Ernte freigegeben wurden und ob es sich um Kernobst wie Äpfel, Birnen und Quitten, Steinobst wie Zwetschgen, Pflaumen und Kirschen oder um Nussbäume handelt.

Auf Landkreisebene gibt es eine solche Karte nicht. „Ich will keinen Ernte-Tourismus“, erklärt Markus Orf, der als Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege für die Aktion des Landkreises verantwortlich ist. Stattdessen gehe es darum, direkt vor Ort zu handeln. Er würde sich Ernte-Börsen wünschen, die Menschen mit (zu) viel Obst mit möglichen Abnehmern zusammenbringen. Schließlich handle es sich um tolle regionale Lebensmittel. „Mir tut’s weh, wenn ich durch die Lande fahre und das Obst liegt nur rum“, sagt er.

Der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Markus Orf, will mit der Aktion "Gelbes Band" ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen. Foto: Sandra Baumberger

Die Aktion „Gelbes Band“ hat hier in den vergangenen Jahren schon Abhilfe geschaffen: Über die privaten Obstbäume hat er zwar keinen Überblick, „aber auf unseren Flächen war alles Obst weg“, so Orf. Heuer seien manche Bäume sogar bereits abgeerntet worden, bevor sie dafür „freigegeben“ wurden. „Das ist genau genommen Diebstahl“, warnt Orf – nicht zuletzt auch mit Blick auf Bäume in Privatgärten. Nach Herzenslust zugreifen darf man eben nur, wenn es ausdrücklich erlaubt wurde – entweder mit einem gelben Band oder einem entsprechenden Schild.

Es lohnt sich, den ganzen Herbst im Unterallgäu nach gelben Bändern Ausschau zu halten

Wer ein gelbes Band an einem Baum entdeckt, darf ohne zu fragen aufs Grundstück, sollte aber ein paar Spielregeln beachten, sagt der Kreisfachberater. Geerntet werden darf nur für den eigenen Hausgebrauch. Außerdem darf man aus Haftungsgründen keine Leitern mitbringen und sollte die Bäume beim Pflücken nicht beschädigen. Wichtig ist auch: Jeder und jede erntet auf eigene Gefahr.

Die Bäume auf kreiseigenen Flächen werden in den kommenden Wochen nach und nach gekennzeichnet. „Es lohnt sich also, den ganzen Herbst die Augen nach einem gelben Band offenzuhalten“, so Orf. Wer sich unsicher ist, ob die Früchte wirklich reif sind, kann sie leicht am Ast drehen. Lösen sie sich leicht, dürfen sie in den Erntekorb.

Bei Äpfeln kann man außerdem testhalber einen aufschneiden, um zu kontrollieren, ob die Kerne bereits braun sind. Dann nämlich ist der Apfel reif. Das heißt aber nicht automatisch, dass er auch schon schmeckt. Denn bei manchen Sorten wie etwa Boskop, Horneburger Pfannkuchen oder dem Brettacher Gewürzapfel ist ein wenig Geduld gefragt: Sie müssen erst ein wenig lagern, ehe sie nicht nur ernte-, sondern auch genussreif sind, also ihr volles Aroma entfalten. (mz, baus)

Fragen zur Aktion „Gelbes Band“ beantwortet Markus Orf unter der Telefonnummer 08261/995-256 sowie per E-Mail an markus.orf@lra.unterallgaeu.de.