„Ihr Ratten von den Medien“: Familienvater nach Hasskommentar vor Gericht

Ein Familienvater aus dem Unterallgäu schreibt einen Hasskommentar auf Facebook. Warum der 40-Jährige trotz seiner 18 Vorstrafen mit einer Geldstrafe davon kommt.

Weil er auf die öffentlich einsehbare Facebook-Seite der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg einen sogenannten Hasskommentar gepostet hat, muss sich ein 40-jähriger Familienvater aus dem Unterallgäu vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Am Ende kommt er nur knapp um eine Gefängnisstrafe herum. Richterin Patrizia Rabe lässt quasi „Gnade vor Recht“ ergehen und verurteilt den Mann zu einer Geldstrafe.

Das war passiert: Im November 2021 berichtet die Zeitung in Baden-Württemberg in einem Online-Artikel über drohende Verschärfungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dabei geht es unter anderem um weitere Einschränkungen für Ungeimpfte. Der Vater mehrerer Kinder ist den staatlichen Maßnahmen und der Berichterstattung darüber offensichtlich überdrüssig und beschimpft, beleidigt und bedroht die Mitarbeiter der Zeitung. Am 12. November um 19.51 Uhr schreibt der Mann unter anderem: „Ihr … Ratten von den Medien, ihr schürt nur Angst. … Hoffentlich sprengt euch bald einer in die Luft!“ Die Zeitung nimmt den Kommentar so schnell wie möglich von ihrer Facebook-Seite und stellt Strafantrag gegen den Urheber. Also wird gegen den Familienvater wegen Beleidigung und der öffentlichen Billigung von Straftaten ermittelt.

Der Mann hatte seine Profile auf Facebook und Instagram gelöscht

Als die Polizei einige Wochen später die Wohnung des Angeklagten durchsucht und sein Mobiltelefon sicherstellt, hat er seine Profile auf Facebook und Instagram längst gelöscht. Er habe seine Meinung geändert, sagt er den Polizisten, gesteht aber sofort ein, den Kommentar gesendet zu haben. Jetzt im Gerichtssaal beteuert er, dass er sich gerne persönlich entschuldigen würde: „Ich habe versucht, den Reporter zu erreichen, kam aber nicht an ihn ran.“ Die Beleidigungen und Drohungen hätten keinerlei ernsthaften Hintergrund gehabt, ergänzt Verteidiger Alfred Nübling. Also gilt der Sachverhalt als erwiesen und es gilt, eine gerechte Strafe für den 40-Jährigen zu finden.

Der Mann hat bisher 18 Vorstrafen angesammelt, allerdings keine einschlägigen. Vielmehr ging es in der Vergangenheit mehrmals ums Fahren ohne Fahrerlaubnis oder um Diebstahls- und Betrugsdelikte. Schon dreimal wurde er zu Bewährungsstrafen verurteilt. Staatsanwältin Dr. Daniela Titz sieht deshalb keine andere Möglichkeit, als den Familienvater diesmal ins Gefängnis zu schicken. Sechs Monate Haft hält sie für angemessen.

Was der Rechtsanwalt vor dem Gericht erklärt

Das sieht Rechtsanwalt Nübling anders: „Was wäre gewesen, wenn er nicht zugegeben hätte, dass er den Kommentar geschrieben hat? Es hätte seine Frau oder eines seiner Kinder gewesen sein können. Wir wären heute nicht hier, wenn er die Klappe gehalten hätte.“ Ja, sein Mandant habe „wild über das Ziel hinausgeschossen“. Aber es seien doch nur „Worthülsen“ gewesen. „Und mal ehrlich“, führt der Verteidiger weiter aus, „die Corona-Maßnahmen haben doch bei vielen Menschen zu Verunsicherung geführt“. Der Post sei schnell gelöscht worden. Sein Mandant habe inzwischen einen Gesinnungswandel durchlebt. Eine Geldstrafe sei ausreichend.

Richterin Patrizia Rabe atmet tief durch, bevor sie das Urteil verkündet. Sie verurteilt den Mann zu einer Geldstrafe von 3000 Euro. Die Ausdrucksweise sei „unterstes Niveau“ gewesen. Hasskriminalität dieser Art müsse eingedämmt werden, betont sie. Die Strafe müsse trotz des Geständnisses hart ausfallen. Aber ins Gefängnis wolle sie den Angeklagten nicht stecken: „Ihre Familie ist wohl auf ihre Unterstützung angewiesen. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Sie jetzt in Haft gehen.“