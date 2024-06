Alte Wetterregeln: „Im Juni, Bauer bete, dass der Hagel nicht alles zertrete!“

Schon bald beginnt der Sommer, doch die Tage werden dann auch bereits wieder kürzer. Alte Wetteregeln für den Juni.

Der Juni ist ein besonderer Monat. Die Sonne erreicht am 21. ihren höchsten Stand und macht den längsten Tag des Jahres. Die hochsommerlichen Temperaturen nehmen zu und die Natur saugt die Wärme und Sonne regelrecht auf. Die Haupt-Wochen des Wachstums sind angebrochen.

Was erwartet uns noch in diesen Wochen und was meinen die alten Bauern- und Wetterregeln? Jedenfalls ist nicht zu übersehen, dass die Natur nun ihre ganze Kraft und Pracht entfaltet. Das Getreide auf den Feldern beginnt zu blühen und ein alter Spruch sagt: „Nach Sonnwend’ wächst das Getreide auch nachts“.

In den Gärten zeigen im Juni die Rosen, die Nelken oder auch die Feuerlilien ihre bunten Blüten. Auch für die Linde, Akazie und den Holder ist Blütezeit. Die Freunde von „Holderküchle“ können sich also freuen. In diesen Wochen haben außerdem viele Säugetiere und Vögel Junge, es zwitschert und piepst aus vielen Nestern.

Die längsten Tage des Jahres brechen an

Doch wie schnell die Zeit vergeht, wird uns heuer besonders deutlich. Noch vor wenigen Wochen hatten wir Wintergefühle, die Heizungen waren immer wieder gefragt - und nun haben wir bereits fast Sonnwende. Am 21. Juni ist kalendarischer Sommeranfang und es geht, wie man sagt, „wieder abwärts“. Jedenfalls bringt der Juni die längsten Tage und den spätesten Sonnenuntergang.

Da früher das Leben der Menschen wesentlich mehr natur- und wetterorientiert war als heute, befassten sich auch viele Bauernregeln mit dem ersten Sommermonat und den sich abzeichnenden Ernteaussichten. „Auf den Juni kommt es an, ob die Ernte soll bestah’n“, hieß es oder auch: „Sollen gedeihen Korn und Wein, muss der Juni trocken sein“. Wie kürzlich auch erlebt, können uns im Juni auch heftige Gewitter plagen, was allerdings der Ernte förderlich sei: „Bläst der Juni ins Donnerhorn, so bläst er ins Land das gute Korn“. Ähnliches verkündet der Spruch: „Gibt’s im Juni Donnerwetter, wird's Getreide immer fetter“.

Der Juni ist ein blütenreicher Monat. Nicht nur in den Gärten, auch auf den Getreidefeldern kann man sich über farbenprächtige Blumen wie den Klatschmohn freuen. Foto: Frank Hammerschmidt

Viele alte Wetter- und Bauernregeln vom Juni orientieren sich auch an bestimmten Heiligen und ihren Namensfesten. Wichtig ist zum Beispiel das Fest des heiligen Antonius am 13. Juni: „Wenn Sankt Anton gut Wetter lacht, St. Peter viel ins Wasser macht“. Auch der Namenstag des heiligen Vitus (Veit) am 15. Juni hat seine Bedeutung: „O heiliger Sankt Veit, regne nicht, dass es uns nicht an Obst und Wein gebricht!“ Von diesem Tag heißt es zudem: „Nach Sankt Veit ändert sich die Zeit, alles geht auf die andere Seit“.

Johannes der Täufer wird auch "Sommer-Hans" genannt

Ein bekanntes Namensfest steht am 24. Juni im Kalender. Es ist Johannes der Täufer (Baptist), den man bei uns den „Sommer-Hans“ nennt. An diesem Tag wünscht man sich keinen Regen, denn: „Johannisregen bringt keinen Segen“. Man sagt auch: „Vor Johanni bitt' um Regen, nachher kommt er ungelegen.“ Berüchtigt als Lostag ist der Siebenschläfertag am 27. Juni. Er ist nach den „sieben Brüdern“ aus der Zeit der Christenverfolgung benannt. Sollte es am Siebenschläfertag regnen, so heißt es, „regnet es noch sieben Wochen danach“. Oder: „Ist der Siebenschläfer nass, regnet’s ohne Unterlass“.

Der Monat Juni neigt sich mit dem Fest „Peter und Paul“ am 29. dem Ende zu. Dieser Tag war früher ein Feiertag, an dem auch viele Menschen Namenstag feiern konnten. Hier sollte es möglichst nicht regnen, denn „Peter und Paul hell und klar, bringt ein gutes Jahr“. Auf Gewitterneigung Ende Juni weist der Spruch hin: „D’r Peater keglat geara“. Dabei sind Gewitter ziemlich unerwünscht, denn: „Juni viel Donner, verkündet trüben Sommer“. Die Wünsche der Bauern an den Monat Juni sind insgesamt eindeutig: Er sollte möglichst schön und trocken sein. So heißt es: „Wenn’s im Juni viel regnet, ist der Graswuchs nicht gesegnet“. Wenn er aber kalt und nass war, „verdirbt er meist das ganze Jahr“. Noch eine große Sorge um die Ernte hatten die Bauern einst in einen Spruch gepackt: „Im Juni, Bauer, bete, dass der Hagel nicht alles zertrete!“