Unterallgäu

17:12 Uhr

Im Konvoi durchs Unterallgäu: Was die Bauern auf die Straße treibt

Plus Landwirte zogen im Konvoi von Mindelheim nach Memmingen: Unsere Reporterin war auf dem Traktor dabei und ließ sich von zwei Bauern erklären, was ihnen stinkt.

Von Josephine von der Haar Artikel anhören Shape

Nach über einer Stunde geht es endlich los. Über 200 Traktoren rollen langsam vom Grob-Gelände in Mindelheim los. Das Ziel: Memmingen - Genaueres weiß Bauer Christian Thoma aus Breitenbrunn auch nicht. "Wir geben der Artenvielfalt Raum", ist auf einem Plakat an seiner Maschine zu lesen. Obwohl der Landwirt zwei Höfe zu versorgen hat, ist er am Dienstag bereits den zweiten Tag unterwegs auf Protesten.

"Wir wollen den Leuten zeigen, was unser Problem ist und ein Zeichen setzen: Die Kürzungen sind nicht gerechtfertigt", sagt Thoma. Der 29-Jährige arbeitet auf dem Hof, der seit Generationen seiner Familie gehört. Seinen Haupterwerb verdient er aber als Landwirt auf einem anderen Hof in der Region. Er kritisiert, dass die Subventionen für Agrar-Diesel schrittweise gestrichen werden, obwohl es bisher keine wirtschaftliche Alternative zu dieselbetriebenen Maschinen in der Landwirtschaft gibt. Außerdem betont er immer wieder: Es brauche die Bauern, um die Ernährungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Ihre Existenz sieht er zunehmend in Gefahr und fühlt sich von der Politik nicht ausreichend gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen