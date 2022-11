Im Landkreis soll es eine neue Mitfahrzentrale geben

Der Landkreis Unterallgäu steigt aus der bisherigen Mitfahrzentrale aus. Künftig will er auf ein moderneres System setzen, von dem auch die Vereine profitieren.

Das Prinzip ist einfach: Eine Mitfahrzentrale bringt Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, mit denen zusammen, die eine bieten. Seit 2014 gibt der Landkreis jährlich 3800 Euro aus, um das auf seiner Homepage sowie den Internetauftritten der Gemeinden zu ermöglichen. Nun aber will er aus der bisherigen Mitfahrzentrale „MiFaZ“ aus- und stattdessen auf fahrmob.eco umsteigen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung. Das neue Angebot soll moderner und nutzerfreundlicher sein, ökologisch sowieso und außerdem auch sozial: Denn von den Fahrten können örtliche Vereine profitieren.

Wie Christine Heim vom zuständigen Sachgebiet am Landratsamt in der Sitzung erläuterte, war die Zahl der Suchanfragen auf MiFaZ zuletzt sehr gering. Das sei möglicherweise auf die Pandemie zurückzuführen, möglicherweise aber auch darauf, dass die MiFaZ nicht besonders nutzerfreundlich ist. So gibt es beispielsweise keine Handy-Ansicht oder gar eine App, um sie komfortabel vom Smartphone aus zu bedienen. Die MiFaZ entspreche „definitiv nicht mehr dem Stand der Technik und wird voraussichtlich auch nicht weiterentwickelt“, so Heim. Eine entsprechende Anfrage habe das Unternehmen bislang jedenfalls nicht beantwortet.

Die neue Mitfahrzentrale fahrmob.eco verspricht den Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern mehr Service

Damit stand die Frage im Raum, das Angebot ersatzlos zu streichen, oder eine Alternative zu finden. In ersten Gesprächen mit anderen Anbietern habe sich dann aber gezeigt, dass die Kosten für eine App mit entsprechenden Marketingmaßnahmen bei bis zu 100.000 Euro liegen – aus Sicht der Verwaltung deutlich zu viel für ein Angebot, das – jedenfalls bislang – nur wenige nutzen.

Deutlich günstiger war da das Angebot von Kreisrat Helmut Scharpf (Grüne), der seit zwei Jahren fahrmob.eco betreibt und zusammen mit dem Landkreis Oberallgäu eine entsprechende App veröffentlicht hat. Dort finden nicht nur Fahrer und Mitfahrer zueinander, sondern es gibt noch mehr Service: Kann man beispielsweise nicht die gesamte Strecke in einer Fahrgemeinschaft zurücklegen, informiert die App über die jeweils passende Bus- oder Bahnverbindung, mit der man bis zum Ziel kommt. Es ist ein Veranstaltungskalender eingebunden und es sind Mitfahrbänke geplant: Wer mitfahren will, scannt einen QR-Code. Damit wird ein registrierter Fahrer, der die Strecke im System hinterlegt hat, automatisch über den wartenden „Fahrgast“ informiert und kann ihn mitnehmen.

Das Geld, das die Fahrer einnehmen, können sie an örtliche Vereine spenden

Außerdem sollen Firmen zur Koordination von Pendlerfahrten eingebunden werden. Auch die Berufsschule Mindelheim habe mit ihren Außenstellen schon Interesse an einer lokalen Mitfahrplattform signalisiert, um das Ziel „Klimaschule“ weiter voranzubringen, so Heim. Fahrer oder Fahrerin bekommen je angefangenen zehn Kilometern Strecke vom Mitfahrer einen Euro. Das Geld können sie am Jahresende ganz oder teilweise an einen örtlichen Verein spenden, auf den sie sich vorab festgelegt haben. So sieht der Mitfahrende bereits bei der „Buchung“, welchen Verein er mit seiner Fahrt unterstützt. Die Spende ist dabei freiwillig. Wer das Geld selber braucht, kann es auch behalten. Schließlich geht es Scharpf vor allem darum, dass die Leute gemeinsam fahren.

Geplant ist, dass er auf die Verwaltungsgemeinschaften oder Gemeinden zugeht und sie für das Projekt gewinnt. Bis zu einer Größe von 10.000 Einwohnern zahlen sie für die App und ihre Bewerbung 500 Euro im Jahr, für Mindelheim und Bad Wörishofen wären es 1000 Euro. Der Landkreis übernimmt die Kosten für die einmalige Implementierung der interessierten Gemeinden oder auch Verwaltungsgemeinschaften. Letzteres wäre Landrat Eder ein Anliegen, um die Kosten weiter zu senken: Statt maximal 53.000 Euro für die beiden Städte und 49 Gemeinden – Scharpfs Heimatgemeinde Ottobeuren ist bereits bei fahrmob.eco aktiv – würden dann nur maximal 21.000 Euro fällig, wenn alle Kommunen mitmachen.

Finanziert werden könnte das Projekt, so eine spontane Idee Eders, mit dem Geld, das der Landkreis durch den Ausstieg beim European Energy Award eingespart hat – und zwar unter der Maßgabe, es für konkrete Klimaschutzprojekte einzusetzen.