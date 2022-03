Im Sommer haben einige Wertstoffhöfe im Landkreis länger auf

Welche Sammelstellen im Unterallgäu ab 1. April länger geöffnet haben.

Einige Wertstoffhöfe im Landkreis Unterallgäu bieten ab April wieder längere Öffnungszeiten an. Darauf weist die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises hin. Betroffen von der Regelung sind die Wertstoffhöfe in Babenhausen, Erkheim, Ettringen, Mindelheim, Ottobeuren und Sontheim sowie die Kompostanlage in Buxheim.

Von April bis einschließlich Oktober haben die Wertstoffhöfe wie folgt geöffnet:

Wertstoffhof und Kompostanlage Babenhausen: Montag, Mittwoch, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr. Die Kompostanlage hat samstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr offen.

Wertstoffhof Erkheim: Montag 15.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 13 bis 16.30 Uhr, freitags 14 bis 17.30 Uhr, Samstag 9 bis 11.30 Uhr.

Wertstoffhof Ettringen: Dienstag 16.30 bis 18.30 Uhr (hier können jetzt auch wieder Gartenabfälle abgegeben werden), Freitag 14.30 bis 17.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 12 Uhr.

Wertstoffhof Mindelheim: Montag 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.

Wertstoffhof Ottobeuren: Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.

Wertstoffhof Sontheim: Montag 17.30 bis 19.30 Uhr, Mittwoch 17.30 bis 19.30 Uhr, Samstag 8.30 bis 11.30 Uhr.

Kompostanlage Buxheim (April bis einschließlich November): Dienstag und Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Freitag 13 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter den Nummern 08261/995-367 oder -467. Alle Öffnungszeiten sind auch in der Unterallgäu-App hinterlegt. (mz)