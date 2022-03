Unterallgäu

vor 51 Min.

Im Unterallgäu gab es 2021 weniger Straftaten

Plus Weniger Straftaten, höhere Aufklärungsquote - die Kriminalstatistik zeigt, dass die Region sehr sicher ist. Drei Bereiche trüben die positive Bilanz jedoch.

Von Sandra Baumberger

Will man der Corona-Pandemie etwas Gutes abgewinnen, dann vielleicht das: Sie hat mit dazu beigetragen, dass die Region weiterhin zu den sichersten in ganz Bayern zählt. Wie die Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dr. Claudia Strößner, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik sagte, verzeichnete das Präsidium im vergangenen Jahr so wenige Straftaten wie noch nie seit seinem Bestehen. Und davon wurden auch noch so viele wie nie aufgeklärt. Doch drei Wermutstropfen gibt es in der rundum positiven Bilanz dann doch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen