Im Unterallgäu gibt es Eis auf Rädern

Mit ihrem selbst gemachten Eis anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist für Marion Rosak eine Herzensangelegenheit.

An der Mittelschule Mindelheim parkt ein besonderes Gefährt: ein knallroter Eiswagen, dessen Klappe weit offen steht. Im Inneren des Wagens bereiten drei Leute emsig Waffeln, Löffel und Becher vor. Marion Rosak, ihr Ehemann Matthias und ihre Bekannte Ramona Sanosan müssen aber nicht lange auf Kundschaft warten. Schon bald beginnen die Kinder in Gruppen über den Pausenhof zu rennen, um sich beim mobilen Eiswagen eine Kugel zu holen.