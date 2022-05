Im Unterallgäu unterwegs mit der Maibaum-Jury

Nach zwei Jahren Zwangspause ist nicht nur den Maibaum-Experten sehr schnell klar geworden, was uns allen gefehlt hat.

Zwei Jahre lang musste der Maibaumwettbewerb Zwangspause einlegen. Das war noch nie seit vier Jahrzehnten der Fall. In vielen Dörfern hieß es: kein Fest, kein Maibaum. Corona hat den Brauchtumsstecker gezogen. Umso größer war die Freude, dass der beliebte Wettbewerb von Mindelheimer, Memminger Zeitung und Memminger Brauerei heuer wieder an den Start gehen kann. Wir haben eine der sieben Rundfahrten durch den Landkreis begleitet. Und siehe da: So mancher Verein hat sich heuer extra ins Zeug gelegt.

Aufwendige Schnitzereien und schöne Girlanden am Ettringer Maibaum

Erstmals mit dabei in der Jury ist Ettringens Bürgermeister Robert Sturm. Er hatte sichtlich Spaß an der Rundfahrt durch den östlichen Landkreis. Dass er weiß, was einen schönen Maibaum ausmacht, dafür sorgen schon seine Ettringer Trachtler Jahr für Jahr. Sie stellen traditionell einen der schönsten Maibäume in der Region auf – so auch diesmal. Auch in seiner Heimatregion bei Donauwörth, wo Robert Sturm aufgewachsen ist, wird das Brauchtum gepflegt und sind besonders schön geschnitzte Maibäume zu sehen. Kenner des schwäbischen Brauchtums sind auch Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler und Forstamtschef Rainer Nützel. Für Ettringen hatten die Experten viel Lob parat. Aufwendig geschnitzt sei der Baum, die Girlanden seien sehr schön gebunden, sagt Schedler.

71 Bilder Wo im Unterallgäu steht der schönste Maibaum? Foto: Johann Stoll, Johannes Högel, Maike Scholz, Michael Karrer

41 Meter hoch ist der kerzengerade Baum, registriert Nützel. Wie er das so schnell feststellen kann? Er geht vom Baum weg so weit, bis er einen 45-Grad-Winkel zur Spitze des Baumes erreicht hat. Die Höhe des Baumes entspricht dann dem Abstand zu dem Baum plus dem Abstand von der Augenhöhe zum Baum.

Aber es geht natürlich auch viel einfacher, scherzt der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim. Wenn man am Baum hochschaut, und der Hut fällt herunter, dann ist der Baum höher als 35 Meter. Ausgesprochen schön sind in Ettringen auch die schmiedeeisernen Sinnbilder. Und noch etwas entgeht der Jury nicht: Die Bank rund um den Baum, die ebenfalls von einem Kunstschmied gefertigt wurde. Robert Sturm organisiert als Mann der Praxis flugs drei Kaffee im Geschäft schräg gegenüber, und schon ist der Maibaum in Ettringen zur gemütlichen Pausenstation umfunktioniert.

Der Maibaum in Tussenhausen ist den Bienen gewidmet

Zu den Top-Maibäumen gehört auch das Exemplar der Maibaumfreunde Tussenhausen. Sie lassen sich immer ein besonderes Motto einfallen. Heuer ist es der Schutz der Bienen und der Natur. Und so zieren den Baum diesmal niedlich geschnitzte Bienen und Blätter von Kastanien oder Eichen. Sturm gefielen besonders die Blätter, die sich den Baum hinaufwinden.

Einen Sprung nach vorne hat auch Rammingen gemacht. Dort hat der Maibaum am neu gestalteten Dorfplatz eine neue Heimat gefunden, was ihn viel besser zur Geltung bringt, wie Nützel festhält. Die Ramminger übrigens haben ihren Baum nicht nur mit Sinnbildern geschmückt. Sie haben auch zwei Flaggen in Gelb und Blau angebracht – ein Bekenntnis zur Solidarität mit der Ukraine.

Auch in Amberg hat der Maibaum einen besseren Platz gefunden. Auch dort ist die Dorfmitte aufgewertet worden, in der der Maibaum einen neuen Ehrenplatz gefunden hat. In Bad Wörishofen am Haus Gugger und in Türkheim neben dem Schloss gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Die Plätze könnten nicht besser für den Maibaum gewählt sein, stellen Schedler, Sturm und Nützel fest.

In Irsingen sind schon die Jüngsten im Maibaumfieber

So prächtig und schön die meisten Maibäume wieder geworden sind – die Jurymitglieder haben sich über ein paar kleinere Exemplare fast noch mehr gefreut. In Tussenhausen und Irsingen sind seit vielen Jahren die Kleinsten aktiv beim Maibaumwettbewerb dabei. Nicht nur, dass sie die Sinnbilder selbst gemalt haben. Die Kinder haben mit Hilfe der Erzieherinnen und Eltern auch die „Grundprinzipien eines Maibaums“ bestens umgesetzt, wie Rainer Nützel anerkennend feststellt. Für diese Leistung dürfen sie sich schon jetzt auf eine Urkunde und Limo freuen.