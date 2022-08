Immer mehr Kleinkinder im Unterallgäu in Kitas und bei Tageseltern

Drei- bis Sechsjährige im Unterallgäu sind in gut versorgt. Schlechter sieht es bei der Betreuung von Jüngeren aus.

In den vergangenen Jahren haben die Kommunen viel Geld in die Hand genommen, um Kita-Plätze zu schaffen – auch im Unterallgäu. Im bayernweiten Vergleich allerdings hinken die Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Schwaben hinterher.

Wie aus Zahlen des Bayerischen Statistischen Landesamtes hervorgeht, ist die Zahl der Plätze für Kinderbetreuung bayernweit gestiegen. Die Betreuung der unter Dreijährigen hat sich im Vergleich zum März des Vorjahres um 6,1 Prozent auf 120.208 im März 2022 erhöht.

629.104 Kinder wurden in einer der knapp 10.100 Kitas betreut

So wurden nach Angaben des Fachteams im Bayerischen Landesamt für Statistik am 1. März dieses Jahres 629.104 Kinder in einer der knapp 10.100 Kindertageseinrichtung betreut. Das entspricht einer Mehrung von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 609.872 Kinder betreut wurden. Außerdem wurden 12.238 Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege betreut, was einer Verringerung von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Anfang März 2022 waren 640.812 Kinder in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung, 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für die Betreuung der Kinder wird immer mehr Personal benötigt. 135.180 Personen waren in Bayern in Kindertageseinrichtungen tätig, davon 109.655 überwiegend im pädagogischen Bereich. Das bedeutet eine Zunahme an pädagogischem Personal von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In der öffentlich geförderten Kindertagespflege zählt das Bayerische Landesamt für Statistik zum 1. März 2022 insgesamt 12.238 Kinder, die von 3147 Tagespflegepersonen betreut wurden. Die Zahl der Kinder verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent, die der Tagespflegepersonen um 2,7 Prozent.

3,1 Prozent mehr Kinder waren in einer Betreuungseinrichtung

Insgesamt waren am 1. März 2022 in Bayern 640.812 Kinder in Kindertagesbetreuung. Gegenüber 2021 mit 621.596 Kindern, ist das ein Plus von rund 3,1 Prozent.

Bei den unter Dreijährigen war ein Anstieg von 6,1 Prozent auf 120.208 Kinder zu verzeichnen.

Das Unterallgäu liegt bei der Kleinkinderbetreuung im unteren Feld. 1054 Plätze gibt es für Kinder zwischen null und drei Jahren. Das entspricht einer Quote von 22,2 Prozent. In Schwaben liegt dieser Wert im Schnitt bei 24,8 Prozent und bayernweit bei 30,5.

Deutlich besser stellt sich die Situation bei den Drei- bis Sechsjährigen dar. Hier zählte das Landesamt im Unterallgäu 4237 Plätze. Das entspricht einer Quote von 92,8 Prozent. Damit liegt der Landkreis über dem schwabenweiten Schnitt von 90,9 Prozent und übertrifft auch den bayernweiten Durchschnitt von 91,7.