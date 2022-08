Immer mehr Menschen im Unterallgäu bekommen finanzielle Probleme.

Inflation und Energiekrise bedrohen auch im Unterallgäu Menschen mit geringem Einkommen.

Immer mehr Menschen in der Region kommen in finanzielle Schwierigkeiten. Zwar hat die Corona-Pandemie nicht ganz so stark wir befürchtet zu einem Anstieg der Überschuldung in der Region geführt. Der Trend aber ist eindeutig, wie aus Daten der Schuldnerberatung der Caritas Memmingen-Unterallgäu hervorgeht. So seien im Landkreis Unterallgäu im vergangenen Jahr 421 Menschen beraten worden. 2020 waren es noch 394 Personen. Das Beratungsteam besteht aktuell aus vier hauptamtlichen Sozialpädagoginnen, einer Verwaltungskraft sowie einigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Finanziert wird die Schuldner- und Insolvenzberatung durch den Freistaat Bayern, den Landkreis Unterallgäu und die kreisfreie Stadt Memmingen.

Das Caritasteam stellt in jüngster Zeit fest, dass sich immer mehr Menschen an die Caritas wenden, weil sie Hilfe benötigen. „Gerade mit Blick auf die deutlich gestiegenen Kosten für Strom, Gas, Heizöl erwarten wir, dass im Herbst oder spätestens Anfang des kommenden Jahres deutlich mehr Menschen in unserer Region in die Überschuldung abrutschen könnten“, so die Caritasmitarbeiter. Aigster, der als Geschäftsführer des Caritasverbands auch für Tafel Mindelheim verantwortlich ist, berichtete in diesem Zusammenhang auch, dass ein Teil der Tafeln in der Region schon einen Aufnahmestopp verkündet habe.

Nicht mehr genug Waren für steigende Zahl der Tafelklienten

Grund dafür sei, dass für die steigende Zahl der Tafelklienten einfach nicht mehr genügend Waren vorhanden seien. „Schon jetzt sind es in erster Linie Rentner und Frührentner, die auf das Angebot der Tafeln, für einen symbolischen Betrag von 1,50 Euro wöchentlich eine Tasche voll Lebensmittel zu bekommen, angewiesen sind“, berichtet er. Diese Situation werde sich bei der Abrechnung der Nebenkosten weiter verschlechtern. Er betrachte diese Entwicklung mit großer Sorge, zumal unklar sei, welche Perspektiven diesen Menschen aufgezeigt werden könnten.

Aus diesem Grund habe die Union gefordert, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel für die Zeit der Krise zu senken, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Caritas. Diese Maßnahme habe sich in der Pandemie bereits als wirksam erwiesen. „Der Staat hat aufgrund der Inflation derzeit deutlich mehr Einnahmen durch Steuern. Dieser Inflationsprofit muss an die Bürger zurückgegeben werden“, stellt Stracke klar. (mz)