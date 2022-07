Impfpflicht in der Pflege: Ungeimpfte arbeiten weiter

Plus In Kliniken und Pflegeeinrichtungen dürfen laut Gesetz eigentlich keine Ungeimpften mehr arbeiten. Doch die Praxis im Allgäu sieht anders aus.

Für eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen das Corona-Virus fand sich im Bundestag keine Mehrheit – es blieb aber eine deutschlandweite Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Wer sich dennoch nicht impfen lassen wollte, sollte zum Schutz der Patienten nicht mehr arbeiten dürfen, hieß es seinerzeit. Doch dazu ist es im Allgäu bisher in keinem einzigen Fall gekommen.