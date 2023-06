Informationen und Beratung über Strom vom eigenen Dach

Mit seiner Solaroffensive will der Landkreis Unterallgäu die Energiewende unterstützen.

Strom vom eigenen Haus- oder Garagendach oder aus dem Garten: „Die Nutzung der Sonnenenergie ist klimafreundlich, reduziert die Abhängigkeit von Energie aus dem Ausland, sorgt für kalkulierbare Strompreise und lohnt sich finanziell“, sagt Sandra ten Bulte, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt Unterallgäu. Was Bürgerinnen und Bürger bei der Planung einer eigenen Photovoltaik-Anlage beachten sollten, darum geht es bei einem kostenlosen Vortrag sowie darauf aufbauenden Einzelberatungen. Organisiert hat dieses Angebot die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu im Rahmen der Solaroffensive Unterallgäu.

Der Infoabend zum Thema „Photovoltaik für Bürger“ findet am Montag, 19. Juni, von 18.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr statt. Referent Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) geht auf die Planung einer Dach-PV-Anlage und auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für den erzeugten Strom ein. Dabei stellt er unterschiedliche Optionen vor, wie Eigenverbrauch und Energieautarkie erhöht werden können, etwa durch ein angepasstes Nutzerverhalten, Smarthome oder eine Kombination mit Wärmepumpe, E-Mobilität oder einem Speicher. Auch die Wirtschaftlichkeit, gesetzliche Vorgaben sowie die Steuererleichterungen bei Einkommens- und Umsatzsteuer rund um die PV-Anlage sind Bestandteil des Vortrags. Außerdem bleibt Raum für die Fragen der Teilnehmenden. Der Infoabend läuft über die Plattform Zoom. Anmelden kann man sich bis 15. Juni online. Nach dem Anmeldeschluss erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink per E-Mail. Für alle, die online nicht teilnehmen können, wird der Vortrag auch im Raum 104 im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim übertragen. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine telefonische Anmeldung unter (08261) 995-169 nötig, sie sollte ebenfalls bis 15. Juni erfolgen.

Von Montag, 10. Juli, bis Freitag, 14. Juli, bietet die Fachstelle für Klimaschutz zudem 35 individuelle PV-Beratungen für Bürgerinnen und Bürger im Landratsamt Unterallgäu an. Eine Beratung dauert 45 Minuten, die Kosten übernimmt die Fachstelle für Klimaschutz. Es wird empfohlen, im Vorfeld den Online-Infoabend zu besuchen. Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie beantwortet zum Beispiel Fragen zur Neuplanung einer PV-Anlage sowie zur Kopplung mit Wärmepumpe, E-Mobilität oder einem Speicher. Weitere Themen können sein: ein Angebotsvergleich, Mieterstrommodelle oder Optionen für den Weiterbetrieb einer PV-Anlage, die das Ende der EEG-Vergütung erreicht hat. Wichtig: Das Haus, auf das sich die Beratung bezieht, muss im Landkreis Unterallgäu liegen. Für die Beratungen kann man sich ab Dienstag, 20. Juni, um 10 Uhr online anmelden. (AZ)