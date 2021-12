Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 21. Dezember

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 21. Dezember

Mit einem Wert von 464,5 hat das Unterallgäu am Dienstag weiterhin die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Landkreise in Bayern. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 17.263 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 29 Neuinfektionen hinzugekommen. 216 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, ein Todesfall wurde neu gemeldet.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden 56 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Normalstation behandelt und 20 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden zehn Patienten auf der Normal- und einer auf der Intensivstation versorgt.

Im Klinikum Memmingen werden 27 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon zwei Kinder. 18 der Erkrankten werden auf der Normalstation versorgt, 9 auf der Intensivstation (nur Erwachsene).

Update 20. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Montag weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 470,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 17.234 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 89 Neuinfektionen hinzugekommen. 215 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, zwei Todesfälle wurden neu gemeldet.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 28 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, davon zwei Kinder. 20 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, acht auf der Intensivstation (nur Erwachsene).

Update 19. Dezember

Der Landkreis Unterallgäu hat auch am Sonntag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben und den vierthöchsten Wert in Bayern. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Zwar sinkt die Corona-Inzidenz im Unterallgäu weiter ab, auf nun 525,4. Allerdings geschieht dies offenbar deutlich langsamer, als im Rest Bayerns. Höhere Werte als das Unterallgäu haben in Bayern derzeit nur Coburg, der Landkreis Coburg und Schweinfurt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 17.145 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 213 von ihnen sind laut RKI an oder mit dem Virus gestorben. Anfang Dezember lag diese Zahl bei 196, Anfang November bei 177.

Update 18. Dezember

Der Landkreis Unterallgäu hat am Samstag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben und den vierthöchsten Wert in Bayern. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Zwar sinkt die Corona-Inzidenz im Unterallgäu weiter ab, auf nun 544,6. Allerdings geschieht dies offenbar deutlich langsamer, als im Rest Bayerns. Höhere Werte als das Unterallgäu haben in Bayern derzeit nur Coburg, der Landkreis Coburg und Schweinfurt.

Weiterhin enorm hoch bleibt die Inzidenz bei den Kindern im Unterallgäu mit einem Wert von 1137 bei den Fünf- bis 14-Jährigen. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche die RKI-Statistiken auswertet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 17.063 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 213 von ihnen sind laut RKI an oder mit dem Virus gestorben, das ist ein Todesfall mehr als am Freitag. Anfang Dezember lag diese Zahl bei 196, Anfang November bei 177.

Update 17. Dezember

Mit einem Wert von 561,7 hat das Unterallgäu am Freitag die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern und die mit weitem Abstand höchste Inzidenz im Allgäu vor dem Ostallgäu mit 393,2. Im Unterallgäu hat das RKI 118 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 16.983 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 212 von ihnen sind an oder mit dem Virus gestorben, das ist ein Todesfall mehr als am Donnerstag. Anfang Dezember lag diese Zahl bei 196, Anfang November bei 177.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden 69 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Normalstation behandelt und 20 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 20 Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv. In Ottobeuren werden neun Patienten auf der Normal- und einer auf der Intensivstation versorgt.

Im Klinikum Memmingen werden 32 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon zwei Kinder. 23 der Erkrankten werden auf der Normalstation versorgt, 9 auf der Intensivstation.

Update 16. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Donnerstag weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 548,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.865 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 141 Neuinfektionen hinzugekommen. 211 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, zwei Todesfälle wurden neu gemeldet.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 72 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 20 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation und neun auf der Normalstation behandelt.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 33 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, davon ein Kind. 23 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, zehn auf der Intensivstation.

Update 15. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Mittwoch weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 604,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.724 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 186 Neuinfektionen hinzugekommen. 209 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, vier Todesfälle wurden neu gemeldet.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 72 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 24 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 18 Personen auf der Normalstation und fünf auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation und 13 auf der Normalstation behandelt.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 30 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, davon ein Kind. 21 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, neun auf der Intensivstation.

Update 14. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Dienstag gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 619,2 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Im bayernweiten Vergleich scheint die Inzidenz langsamer zu sinken als in anderen Landkreisen. Das Unterallgäu ist aktuell der Landkreis mit der fünfthöchsten Inzidenz in Bayern. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.538 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 19 Neuinfektionen hinzugekommen. 205 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 72 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 27 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 19 Personen auf der Normalstation und sechs auf Intensiv. In Ottobeuren werden drei Covid-Patienten auf der Intensivstation und 12 auf der Normalstation behandelt.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 29 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, davon ein Kind. 19 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, zehn auf der Intensivstation.

Update 13. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Montag gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 633,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.521 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 170 Neuinfektionen hinzugekommen. 205 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 70 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 27 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 21 Personen auf der Normalstation und sechs auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und neun auf der Normalstation behandelt.

Update 12. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Wochenende weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 589,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.351 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Samstag sind 105 Neuinfektionen hinzugekommen. 205 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Update 11. Dezember

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Unterallgäu steigt am Samstag von 200 auf 205. Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Vor sieben Tagen lag diese Zahl bei 196, Anfang November bei 177. Allgäuweit gab es im Vergleich zum Freitag neun Tote mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Samstag erneut gesunken, liegt aber weiterhin deutlich über den Landesschnitt. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz im Unterallgäu bei 613,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.242 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Vor einem Monat waren es 10.704 nachgewiesen Infizierte.

Update 10. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Freitag deutlich gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 654,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.109 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 75 Neuinfektionen hinzugekommen. 200 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 58 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 14 Personen auf der Normalstation und sechs auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und 9 auf der Normalstation behandelt.

Update 9. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Donnerstag gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 773,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 16.034 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 212 Neuinfektionen hinzugekommen. 200 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 62 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 14 Personen auf der Normalstation und sechs auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und 12 auf der Normalstation behandelt.

Update 8. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Mittwoch leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 819,6 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 15.822 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 207 Neuinfektionen hinzugekommen. Ein Todesfall wurde neu gemeldet. 200 Menschen sind nun an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 61 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 22 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 16 Personen auf der Normalstation und fünf auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und 11 auf der Normalstation behandelt.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 38 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt. 29 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, neun auf der Intensivstation.

Update 7. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Dienstag leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 799,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 15.615 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 29 Neuinfektionen hinzugekommen. Zwei Todesfälle wurden neu gemeldet. 199 Menschen sind nun an oder mit dem Virus gestorben.

Im Klinikum Memmingen werden derzeit 40 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt. 31 Patienten sind auf der Normalstation untergebracht, neun auf der Intensivstation.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 69 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 24 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 16 Personen auf der Normalstation und fünf auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und neun auf der Normalstation behandelt.

Update 6. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Montag deutlich gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 808,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 15.586 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 264 Neuinfektionen hinzugekommen. 197 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 66 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 14 Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und elf auf der Normalstation behandelt.

Update 5. Dezember

Im Unterallgäu ist die Sieben-Tage-Inzidenz übers Wochenende wieder gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie bei 687,6 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie haben sich 15.322 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitag sind damit 180 Neuinfektionen hinzugekommen. Ebenfalls weiter gestiegen ist die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die an oder mit Corona gestorben sind. Das RKI verzeichnet 197 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona.

Update 3. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Freitag leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 899,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 15.142 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 257 Neuinfektionen hinzugekommen. 196 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 70 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 26 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und sechs auf Intensiv. In Ottobeuren werden drei Covid-Patienten auf der Intensivstation und 13 auf der Normalstation behandelt.

Update 2. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Donnerstag weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 879,8 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 14.885 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 279 Neuinfektionen hinzugekommen. 196 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 76 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 28 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 18 Personen auf der Normalstation und fünf auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und elf auf der Normalstation behandelt.

Update 1. Dezember

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Mittwoch erneut gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz bei 901,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 14.606 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Insgesamt sind derzeit fast 4000 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer in Quarantäne. 2760 davon sind aktuell positiv getestete Kinder, Jugendliche und Erwachsene, zudem 1235 Kontaktpersonen, insgesamt 3995 Personen. Man könne diese Zahl nicht nach Altersgruppen filtern, teilte das Landratsamt mit.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 71 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 29 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 18 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation und neun auf der Normalstation behandelt.

