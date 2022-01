Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 31. Januar

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.





Update 31. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 1318,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 114 auf 22.507 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 31. Januar insgesamt 34 Covid-Patienten auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag zwei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren sieben.

Update 30. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder gestiegen. Sie liegt am Sonntag bei 1323,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um auf 22.393 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger, damit wird ein Todesfall mehr verzeichnet als noch am Freitag. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 28. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder gestiegen. Sie liegt am Freitag bei 1217,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 371 auf 21.878 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 28. Januar insgesamt 25 Covid-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim und Ottobeuren wurde am Freitag jeweils ein Covid-Fall auf der Normalstation versorgt.

Update 27. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder gestiegen. Sie liegt am Donnerstag bei 1045,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um380 auf 21.507 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 27. Januar insgesamt 29 Covid-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim und Ottobeuren wurde am Donnerstag jeweils ein Covid-Fall auf der Normalstation versorgt.

Update 26. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist gestiegen. Sie liegt am Mittwoch bei 970,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 248 auf 21.127 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 26. Januar insgesamt 24 Covid-Patienten auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim und Ottobeuren wurde am Mittwoch jeweils ein Covid-Fall auf der Normalstation versorgt.

Update 25. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist stark gestiegen. Sie liegt am Dienstag bei 948,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 328 auf 20.879 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 25. Januar insgesamt 20 Covid-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim wurde am Dienstag kein Corona-Fall behandelt. In Ottobeuren lag ein Patient auf der Normalstation.

Update 24. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 746,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 20.551 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 24. Januar insgesamt 24 Covid-Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim und Ottobeuren wurde am Montag jeweils ein Corona-Fall auf der Normalstation behandelt.

Update 23. Januar

Im Unterallgäu ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen. Sie liegt laut dem Robert-Koch-Institut am Sonntag bei 760,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 20.423 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 239 von ihnen sind an oder mit Corona gestorben.

Update 21. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 671,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 20.077 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 239 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 21. Januar insgesamt 18 Covid-Patienten auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Freitag drei Corona-Patienten auf der Normalstation. In Ottobeuren wird ein Corona-Fall behandelt.

Update 20. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 689,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 19.964 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 237 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 20. Januar insgesamt 16 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Donnerstag drei Corona-Patienten auf der Normalstation. In Ottobeuren wird ein Corona-Fall behandelt.

Update 19. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch 604,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 19.691 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 235 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 19. Januar insgesamt 11 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lag am Mittwoch ein Corona-Patient auf der Normalstation. Auch in Ottobeuren wird ein Corona-Fall behandelt.

Update 18. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 543,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 19.479 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 234 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 18. Januar insgesamt 16 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Dienstag sechs Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation. In Ottobeuren wird ein Corona-Fall behandelt.

Update 17. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 552,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 19.451 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 234 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 17. Januar insgesamt 15 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Donnerstag sieben Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation. In Ottobeuren werden keine Corona-Fälle behandelt.

Update 16. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 455,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 19.304 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 234 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 14. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 433,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 137 auf 19.090 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 234 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 13. Januar insgesamt 15 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Donnerstag sechs Corona-Patientinnen und Patienten, davon eine Person auf Intensiv. In Ottobeuren werden keine Corona-Fälle behandelt.

Update 13. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 371,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 146 auf 18.953 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 233 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 13. Januar insgesamt 19 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Donnerstag sieben Corona-Patientinnen und Patienten, davon eine Person auf Intensiv. In Ottobeuren werden keine Corona-Fälle behandelt.

Update 12. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 343,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 141 auf 18.807 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 233 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 12. Januar insgesamt 21 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Mittwoch sechs Corona-Patientinnen und Patienten, davon zwei Personen auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Corona-Fälle auf der Normalstation behandelt.

Update 11. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 311,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 39 auf 18.666 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 232 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 11. Januar insgesamt 31 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Dienstag sieben Corona-Patientinnen und Patienten, davon zwei Personen auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Corona-Fälle auf der Normalstation behandelt.

Update 10. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 318,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 96 auf 18.627 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 231 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 10. Januar insgesamt 29 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am Montag sieben Corona-Patientinnen und Patienten, davon zwei Personen auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Corona-Fälle auf der Normalstation behandelt.

Update 9. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 265,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 18.531 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 231 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Damit sind seit Freitag drei Todesfälle hinzugekommen.

Die höchste Inzidenz im Allgäu hat am Sonntag Lindau mit 439,8 vor Kempten (377,1), dem Ostallgäu (362,2), dem Oberallgäu (292,4). Es folgen das Unterallgäu, Memmingen (250,2) und Kaufbeuren (208,2).

Update 7. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 270,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 18.435 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 228 Landkreisbürger.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 7. Januar insgesamt 27 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am 7. Januar fünf Corona-Patientinnen und Patienten, davon eine Person auf Intensiv. In Ottobeuren werden fünf Corona-Fälle auf der Normalstation behandelt.

Update 6. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dreikönigstag bei 293,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 18.409 gestiegen. Es gibt einen weiteren Todesfall im Landkreis, die Zahl der Corona-Toten liegt damit bei 228.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes wurden am 5. Januar insgesamt 30 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation versorgt. In Mindelheim lagen am 5. Januar sechs Corona-Patientinnen und Patienten, davon eine Person auf Intensiv.

Update 4. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu beträgt heute 291,5 Fälle pro 100.000 Einwohner und ist damit etwas gestiegen. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 50 auf 18.203 gestiegen. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 228.

Das RKI weist darauf hin, dass wegen der Feiertage mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, sodass die Daten nur ein unvollständiges Bild der Lage in Deutschland ergeben können.

Lesen Sie dazu auch: Omikron: 80 Fälle der Corona-Variante im Unterallgäu

Update 3. Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu beträgt heute 281,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 18.153 gestiegen. Zudem vermeldet das RKI zwei neue Todesfälle im Unterallgäu. Die Zahl der Corona-Toten liegt damit bei 228.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit sechs Covid-Patienten auf der Normalstation behandelt. In Ottobeuren liegen vier Covid-Patieten auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Das RKI weist darauf hin, dass wegen der Feiertage mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, sodass die Daten nur ein unvollständiges Bild der Lage in Deutschland ergeben können.





Update 2. Januar

Im Unterallgäu ist die Sieben-Tage-Inzidenz über den Jahreswechsel leicht gesunken. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 321,6. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit dem 31. Dezember um 69 auf 18.140 gestiegen. An oder mit der Infektion gestorben sind zwei weitere Landkreisbürgerinnen und -bürger und damit insgesamt 226.





Sie interessieren sich für die Corona-Zahlen vor Januar 2022? Dann geht es hier zum Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Dezember 2021