Jahresrechnung des Landkreises: fast eine Punktlandung

Plus Haushaltsplan und Jahresrechnung des Landkreises von 2021 stimmen fast überein. Für den diesjährigen Haushalt hat Kreiskämmerer Sebastian Seefried einen Wunsch.

CSU-Kreisrat Robert Sturm hat Kreiskämmerer Sebastian Seefried in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses scherzhaft zum Fallschirmspringen geraten. Hintergrund ist die Jahresrechnung des Landkreises, die man wohl als Punktlandung bezeichnen kann.