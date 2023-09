Jede Menge Ausflugstipps in nächster Nähe

"Einfach machbar" heißt der neue Freizeitführer, der am 2. Oktober erscheint. Er bietet mehr als 50 Tipps für Ausflüge im Unterallgäu und in Memmingen - und einige Rabatte.

Zwar leben die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer ja schon dort, wo andere Urlaub machen. Doch manchmal stellt sich eben doch die Frage: "Was machen wir heute?" Ganz viele Antworten darauf liefert der neue Familien-Freizeitführer "Einfach machbar", der am Montag, 2. Oktober, im Hans-Högel-Verlag erscheint. Stefanie Vögele hat darin mehr als 50 Tipps für Ausflüge im Unterallgäu und in Memmingen zusammengestellt. Während in den beiden beliebten Wanderführern "Einfach wanderbar" und "Einfach wanderbar 2" familientaugliche Wanderungen im Unterallgäu im Fokus standen, dreht sich in "Einfach machbar" alles um Ausflugsideen für die Tage, an denen zwar alle etwas unternehmen, aber eben nicht wandern wollen.

Ins Buch haben es besonders kinderfreundliche Museen geschafft, aber auch Angebote, bei denen man sich auspowern oder ganz nebenbei eine Menge über Tiere, Landwirtschaft, Technik, Ernährung, Geschichte, Kunst und Kultur lernen kann. Die Bandbreite ist groß und reicht von empfehlenswerten Pumptracks, einem Blick hinter die Kulissen des Allgäu Airports, Fußballgolf, einem Selbstversuch im Buchdruck sowie etlichen echt tierischen Erlebnissen bis hin zum Leben im Kloster.

Wer "Einfach machbar" vorzeigt, bekommt vielerorts Ermäßigungen oder sogar freien Eintritt

Sämtliche Tipps hat Stefanie Vögele mit ihrer Familie selbst ausprobiert und sie nicht einfach nur gesammelt, sondern so beschrieben, dass sich jeder schon vorab ein möglichst genaues Bild vom jeweiligen Ausflugsziel machen kann. Wie schon in "Einfach wanderbar" werden in übersichtlichen Infoboxen die wichtigsten Fragen rund um den Ausflug beantwortet: So erfährt man neben Anschrift und Parkmöglichkeiten zum Beispiel auch, ob das Ausflugsziel barrierefrei zugänglich ist. Über QR-Codes wird man direkt auf die Internetseite des jeweiligen Anbieters geleitet und kann sich dort über die aktuellen Öffnungszeiten und Preise informieren. Viele Erlebnisse sind für die Familien kostenlos – oder sie bekommen freien oder ermäßigten Eintritt und können zum Beispiel kostenlos die nötige Ausrüstung ausleihen, wenn sie „Einfach machbar“ an der Kasse vorzeigen.

„Einfach machbar“ von Stefanie Vögele erscheint am 2. Oktober im Hans-Högel-Verlag. Auf 104 Seiten enthält es mehr als 50 Freizeittipps. Erhältlich ist es im Buch- und Einzelhandel in der Region und kann per Mail an buch@mz-medienhaus.de bestellt werden. (mz)